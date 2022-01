Ville Voipio työelämäprofessoriksi Turun kauppakorkeakouluun

Tekniikan tohtori Ville Voipio on nimitetty työelämäprofessoriksi Turun yliopiston kauppakorkeakouluun. Professuuri on kolmivuotinen ja osa-aikainen.

Voipiolla on laaja kokemus erilaisista kestävän teknologian kehitys- ja johtotehtävistä sekä hallitustyöskentelystä eri kehitysvaiheessa olevissa yrityksissä. Hän on ollut listayhtiöiden hallitustyöskentelyä kehittävän Hallitusammattilaiset ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2020. Vuodesta 2015 lähtien Voipio on ollut Vaisala Oyj:n hallituksen jäsen ja vuodesta 2021 alkaen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja.

– Hyvä liiketoiminta ja kestävä kehitys ovat käsi kädessä kulkevia asioita, kysymys on tulevaisuuteen varautumisesta. Olen erittäin iloinen tästä mahdollisuudesta päästä Turun kauppakorkeakoulussa osallistumaan alan tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen. Kestävyystiede vaatii hyvin monialaista lähestymistä. Aidosti vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan luominen edellyttää sekä kovaa luonnontieteellis-teknistä pohjaa että vahvaa liiketoiminnan ymmärtämistä, Voipio sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Voipio on väitellyt mittaustekniikasta vuonna 2001, ja hänellä on ollut perusterveydenhuollon digitalisaation dosentuuri Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Tampereen yliopistossa vuodesta 2013. Dosentuurin puitteissa hänen erityisen kiinnostuksen kohteenaan on ollut jokapäiväisen teknologian hyödyntäminen lääketieteessä sekä potilastietoon liittyvät tulevaisuuden mahdollisuudet. Voipiolla on julkaistuja tutkimuksia teknologian, talouden ja lääketieteen aloilta sekä niiden risteyskohdista.