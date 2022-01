HS: Turkulainen aluevaaliehdokas kampanjoi terveyskeskuslääkärinä, vaikkei ole vielä laillistettu lääkäri

Turkulainen aluevaaliehdokas ja Turun kaupunginvaltuutettu Sauli Seittenranta (kok) kampanjoi terveyskeskuslääkärinä, vaikka hän ei ole laillistettu lääkäri. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat, joka on käynyt läpi aluevaaliehdokkaiden taustoja.

Ehdokas kertoo lehdelle, että hänen virkamääräyksessään lukee terveyskeskuslääkäri, mitä tointa hän hoitaa Laitilassa. Valviran rekisterissä Seittenrannasta on tieto, että hän on lääketieteen opiskelija ja opintoja on takana viisi vuotta.

HS:n haastatteleman Valviran ylijohtajan Markus Henrikssonin mukaan ammatillisessa esittäytymisessä tulisi tuoda esiin se, että on yhä opiskelija, mutta tekee tilapäisesti lääkärin työtä.