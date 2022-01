Joka viides varsinaissuomalaisista aluevaaliehdokkaista yrittäjätaustainen

Maakunnan aluevaaliehdokkaista 20 prosenttia on yrittäjätaustaisia, käy ilmi tuoreesta yrittäjägallupista. Kaikkiaan yrittäjiä on maakunnassa ehdolla 142.

Yrittäjägallupin mukaan myös äänestysinto on yrittäjien keskuudessa kovaa, sillä 75 prosenttia vastaajista kertoo aikovansa äänestää aluevaaleissa.

Varsinais-Suomen Yrittäjien tiedotteen mukaan yrittäjäehdokkaita on koko Suomessa eri puolueiden listoilla yhteensä 1575. Valtakunnallisesti eniten yrittäjäehdokkaita on Kokoomuksella, ja sama pätee myös Varsinais-Suomessa. Suhteessa eniten yrittäjiä on Liike Nytin listalla.

– Hienoa, että yrittäjäehdokkaita on reilusti mukana ensimmäisissä aluevaaleissa. Myös yrittäjien äänestysinto on erityisen vahva. Uusilla aluevaltuutetuilla on merkittävä valta päättää palvelutarjonnasta ja sote-miljardien käytöstä. Tätä yrittäjät pitävät tärkeänä, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.