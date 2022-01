Lastenvaateyritys Reima kertoo sitoutuneensa ensimmäisenä kotimaisena vaatealan yrityksenä tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin

Reima kertoo sitoutuneensa ensimmäisenä suomalaisena vaatealan yrityksenä kansainväliseen Science Based Targets -aloitteeseen. Yritys tulee määrittämään päästövähennystavoitteet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Tavoitteet koskevat niin Reiman omaa toimintaa kuin koko arvoketjua.

Reima on mitannut omien toimintojensa vuosittaiset päästöt ja toiminut niiden vähentämiseksi vuodesta 2019 lähtien. Omien toimintojen aiheuttamat päästöt on myös kompensoitu täysimääräisesti vuodesta 2020 lähtien. Valtaosa Reiman päästöistä on kuitenkin niin kutsuttua epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät arvoketjun eri vaiheissa.

Vuonna 2021 Reima teki ensimmäistä kertaa koko arvoketjun kattavan päästölaskennan maailman käytetyimmän päästölaskentastandardin, Greenhouse Gas (GHG) -protokollan, mukaisesti. Laskennan mukaan yli 80 % arvoketjun vuosittaisista päästöistä syntyy tekstiilikuitujen ja kankaiden tuotannosta.

Yksityiskohtaiset päästövähennystavoitteet yhtiö julkistaa tämän vuoden aikana, kun ne ovat käyneet läpi hyväksymiskäsittelyn.

Vuonna 2015 perustettu Science Based Targets Initiative (SBTi) on kansainvälinen ilmastoaloite, jonka taustalla vaikuttavat Maailman luonnonvarainstituutti WRI, Maailman luonnonsäätiö WWF, YK:n Global Compact -aloite ja Carbon Disclosure Project (CDP).