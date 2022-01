Ykköstiellä Salossa on suljettuna ajokaista tielle rikkoutuneen raskaan ajoneuvon vuoksi. Tarkempi paikka on Lahnajärven liittymän ja Suomusjärven palvelualueen välillä. Liikennehaittaa on Turkuun päin ajettaessa.

Tieliikennekeskus tiedotti asiasta hieman ennen neljää iltapäivällä.