Varsinais-Suomen koronatilanne on ryöpsähtänyt alkuvuoden aikana

Vuosi 2022 on alkanut valitettavien ennätysten merkeissä, tiedottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Alkuviikolla 3.1.–6.1. maakuntaan kirjattiin 1 505 uutta koronavirustapausta. Viikko sitten vastaavalla ajanjaksolla tapauksia oli 1 168. Tyksin mikrobiologian laboratorio on viime päivinä tutkinut keskimäärin yli 1 200 näytettä vuorokaudessa. Näytteistä positiivisia on ollut noin 29 prosenttia.

– Emme ole vielä nähneet epidemian huippua. Omikronvariantti on vallannut alaa hyvin nopeasti. Likipitäen kaikki positiiviset näytteet ovat nyt omikronvarianttia. Sairaalahoidon tarve ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi lähtenyt samanlaiseen nousuun kuin tapausmäärät, mutta mahdollinen sairaalahoidon tarve ilmenee noin viikon viiveellä sairastumisesta, sanoo tiedotteessa infektiolääkäri Harri Marttila.

Tällä hetkellä 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000 asukasta kohti 895,5. Ilmaantuvuus on voimakkaassa nousussa, sillä viikko sitten vastaava luku oli 594,7.

– Koronatartuntoja on todellisuudessa vielä enemmän, sillä kuntien tartunnanjäljitys on ymmärrettävästi pahasti ruuhkautunut. Osaa tartunnoista ei ole vielä ehditty rekisteröidä eikä tartunnan saaneisiin ole siten voitu olla yhteydessä, Marttila sanoo.

Kotitestien tulokset eivät luonnollisesti näy näissä luvuissa.

– Pienistäkin oireista on jäätävä kotiin. Suositan tekemään kotitestin, jos suunnittelee tapaavansa tuttavia ja erityisesti henkilöitä, joilla on heikentynyt vastustuskyky. Valitettavasti tilanteemme ei salli nyt kokoontumisia sisätiloissa, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa.

Tyksissä on tänään perjantaina 7. tammikuuta vuodeosastoilla hoidossa 21 koronapotilasta, teho-osastolla alle viisi. Uusia tehohoitojaksoja ei ole vuoden 2022 aikana alkanut. Koko lähes kahden vuoden epidemian aikana Varsinais-Suomessa on raportoitu 142 koronan vuoksi menehtynyttä, joiden keski-ikä on 80,6 vuotta.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu ensi viikolla. Epidemiatilannetta ja kansallisia linjauksia seurataan jatkuvasti.