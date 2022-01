Viime vuonna Suomessa kuoli 157 ihmistä hukkumalla, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH).

Joulukuussa hukkuneita oli yhdeksän, joista kahdeksan vajosi jäihin ja yksi hukkui uidessaan.

Kuolemantapauksista kaksi tapahtui Lounais-Suomessa, kolme Itä-Suomessa, kaksi Etelä-Suomessa, yksi Pohjois-Suomessa ja yksi Länsi- ja Sisä-Suomen alueella. Joulukuun hukkuneista seitsemän liikkui jäillä moottoriajoneuvolla.

Vaikka kaunis sää houkuttelisi jäille, jääolot saattavat muuttua ratkaisevasti jopa muutaman kymmenen metrin matkalla, muistuttaa SUH.

Etenkin jään päälle satanut lumi ja pakkaskelit ovat vaarallinen yhdistelmä. Lumikertymät toimivat jään päällä eristeenä ja hidastavat jäiden paksuuskasvua sekä piilottavat silmälle näkyvät vaaranpaikat.

Jäälle lähtiessä tulee varustautua turvavälinein, joita pitää osata käyttää. Vähimmäisvarustukseen kuuluvat kaulalla käyttövalmiina roikkuvat jäänaskalit siltä varalta, jos jää pettää. Jäälle ei tule lähteä yksin ja mukaan tulisi mielellään myös ottaa kättä pidempää jään kantavuuden koettelemiseen sekä vesitiiviiksi pakattuun reppuun vaihtovaatteet ja kännykkä. Myös kuivapuku tuo lisäturvaa.

Jään on oltava riittävän paksu, jotta se kantaa. Jään kestävyys lasketaan aina virheettömän teräsjään mukaan. Teräsjää on lujaa yhtenäistä jäätä, joka syntyy suoraan vedestä. Se on kiinteää, suurikiteistä sekä kirkasta. Teräsjäätä tulee olla vähintään 5 senttimetriä, mielellään kymmenen, jotta se kestäisi yksin kulkevan aikuisen ihmisen. Moottorikelkka ja mönkijä vaativat vähintään 15-senttisen jääkannen ja autoilla tulisi liikkua ainoastaan merkityillä jääteillä.

SUH:n mediatietojen pohjalta kerättyjen ennakkotilastojen mukaan suurin osa vuoden 2021 tapaturmaisista hukkumiskuolemista tapahtui tuntemattomasta syystä (50), vesiliikenteen yhteydessä (38), uidessa (38) ja jäihin vajoamisen seurauksena (23). Hukkuneista 99 oli miehiä, 25 naisia ja 33 tapauksessa sukupuoli ei ole selvillä. Suurin osa hukkumista tapahtui Etelä-Suomessa (40) ja Itä-Suomessa (40).