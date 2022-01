THL ehdottaa karanteenin lyhentämistä viiteen vuorokauteen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdottaa koronakaranteenin lyhentämistä viiden vuorokauden mittaiseksi. THL jätti asiasta lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtioneuvoston kanslialle keskiviikkona.

– THL:n mukaan karanteenin ja eristyksen lyhentämistä tulisi harkita painottaen välitöntä ja täydellistä omaehtoista eristäytymistä viisi vuorokautta oireiden alusta, sanotaan lausunnossa.

Nykyään karanteeni kestää kymmenen vuorokautta.

– Nopea omatoiminen eristäytyminen on hyvin tehokas tapa välttää jatkotartuntoja, kun koronaan viittaavia oireita ilmenee. Lisäksi koronatestaus ja tartunnanjäljitys ovat monin paikoin hyvin kuormittuneita, joten virallisen tiedon saamisessa voi kestää useita päiviä, toteaa THL:n johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

Koronaviruksen omikronmuunnos leviää nopeammin ja on vaikeammin rajoitettavissa kuin deltamuunnos. Tartuttavuus on THL:n mukaan suurinta juuri oireiden alkaessa ja jo ennen oireiden alkua. Lisäksi omikronmuunnoksen kohdalla tartunnan saaneet paranevat aikaisempaa nopeammin, etenkin, jos he ovat saaneet useita rokoteannoksia.

THL perustelee ehdotusta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden riittävyydellä sekä muiden maiden käytännöillä.

THL arvioi, että tartunnanjäljitys on tehokkainta, kun tartuntoja on suhteellisen vähän. Tilanteessa, jossa testiin hakeutumisessa ja testiin pääsemisessä, tulosten saamisessa, jäljityssoitossa ja karanteenimääräyksissä kestää kokonaisuutena useita päiviä tai jopa yli viikon, jäljityksen tehokkuus jatkotartuntojen ehkäisyssä on matala.

– Näkemyksemme on, ettätestauksen ja jäljityksen kuormittuneisuuden sekä kokonaisvaikuttavuuden vuoksi voimavaroja tulisi nyt suunnata toisin”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta tiedotteessa.

THL:n mukaan nykyisessä epidemiatilanteessa painopisteiden tulisi olla sairaalahoidon kapasiteetin kasvattamisessa, hoidon hyvässä toteutumisessa ja kolmansien rokotusten antamisessa. Kaikkien tartuntojen seuraamista ei täten priorisoitaisi, etenkään rokotettujen ja perusterveiden osalta.