Turun torille tulee lisää kiinalaiskiviä – hintalappu lisätilaukselle runsaat 200 000 euroa

Sitä saa mitä tilaa

Aika näyttää, löytääkö ymmärrys päättäjät. On se hassua kun Turkuun tulee kivet telluksen toiselta puolen vaikka suomalaisen kiven jalostamisen osaaminen on huippua Turun lähiseuduilla. Olisko juurisyy kivien tuontiin tämä: Kun kivimies saa kympin(10€) taskuunsa niin verot, palkan sivukulut ym huitelee tasolla 20-25€ eli valtaosa palkkakuluista syöksyy mustaan aukkoon. Toki päättäjät osaa ne kiitettävästi hupuloida kohteisiin joista ei ole hyötyä suomalaisille, kiitos pöhöttöneen ja tehottoman hassua ideologia edellä puuhastelevien politiikkojen . Tähän on helppo ja koko kansakuntaa tervehdyttävä ratkaisu kun rohkeasti päättäjät säätävät vaan työllistämisen estävän ja kansaa kurittavat verot ja veronluonteiset maksut kohdalleen eli vähintään puolitetaan palkan sivukulut. A’vot talous alkaa hyrrräämään kestävällä kasvu-uralla. Toki se aiheuttaa hetkellistä ahdistusta politiikan broilereille kun vailla mielekästä tekemistä olevat suojatyöpaikat katoavat.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.