Poliisi epäilee Raumalta löytyneen ruumiin olevan Eurajoelta maaliskuussa kadonnut Lea Leikari

Rauman alueelta maastosta löytyi 27. joulukuuta vainaja, jonka henkilöllisyys ei ole tiedossa, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä. Poliisin mukaan kyseessä voi olla maaliskuussa Eurajoelta kadonnut Lea Leikari. Poliisi ei kommentoi asiaa enempää tässä vaiheessa, vaan lupaa tiedottaa lisää, kun vainajan henkilöllisyys on selvinnyt.

Leikari katosi 11. maaliskuuta kotoaan Eurajoen Sydänmaalta. Viimeisin havainto naisesta tehtiin hänen katoamisiltanaan noin kello 19.30, jolloin hän oli kotonaan. Leikarin asunnon lähiympäristössä on tehty useita etsintöjä tämän löytämiseksi. Lisäksi etsintöjä on tehty muuallakin tutkinnassa esiin tulleiden tietojen perusteella.

Leikarin on epäilty joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi tiedotti aiemmin, että katoamispäivänä Leikarin asunnon pihalla olleeseen riistakameran kuvaan on tallentunut noin kello 18.30 aikaan pakettiauto. Poliisi on pyytänyt havaintoja kyseisestä pakettiautosta sekä sen liikkeistä ja kuljettajasta tapahtuma-aikaan.