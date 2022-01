Turun yliopiston professori Klaus Elenius Biocityn tieteelliseksi johtajaksi

Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori Klaus Elenius on valittu Biocity Turun tieteelliseksi johtajaksi. Tehtävä on viisivuotinen ja se alkoi 1. tammikuuta. Biocity on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen organisaatio, joka tukee ja koordinoi Turun seudun biotieteiden tutkimusta.

Tieteellisen johtajan tärkeimpinä tehtävinä on kehittää ja koordinoida tutkimusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta, kehittää tutkimusedellytyksiä ja edistää tutkijoiden yhteistyötä biotieteiden ja lääketieteen aloilla. Biocityn kansainväliseen tutkijayhteisöön kuuluu yli 140 tutkimusryhmää.

Vuodesta 2004 Biocityä johtanut Turun yliopiston biokemian professori Jyrki Heino väistyi tehtävästä vuodenvaihteessa.

Klaus Elenius on tehnyt merkittävän uran muun muassa syöpien ja sydänsairauksien tutkimuksen parissa. Vuodesta 1998 lähtien Elenius on johtanut omaa tutkimusryhmää Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella, Medicityn tutkimuslaboratoriossa, jonka varajohtaja hän on ollut vuodesta 2000. Lääketieteellisen biokemian professorina Elenius on toiminut vuodesta 2010 alkaen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Professori Klaus Eleniuksella on myös laajat yhteistyöverkostot biolääketieteen ja syöpätutkimuksen alalla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Elenius on ollut perustamassa Abomics Ltd -yhtiötä ja hänellä on ollut tutkimussopimuksia useiden lääketieteen alan yritysten kanssa.

– Nykyaikaista tutkimusta ei voi tehdä korkealla tasolla ilman koordinointia ja eri alojen asiantuntijoiden välistä verkostoitumista. Tässä yhteistyössä niin tutkimuksen rahoittajilla, suorituspaikkoina toimivilla yliopistoilla ja sairaaloilla kuin tuloksia jalostavalla yritysmaailmallakin on oma tarpeellinen roolinsa, Elenius sanoo tiedotteessa.