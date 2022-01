Assemblin osti sähköpalvelu J. Vainionpään liiketoiminnan Turussa

Talotekniikan asennuksiin ja palveluihin erikoistunut Assemblin Oy on ostanut sähköurakkapalveluita toteuttavan Sähköpalvelu J. Vainionpää Oy:n liiketoiminnan.

Yrityskaupassa Assemblin vahvistaa asemaansa Turussa kasvattamalla nykyisen sähköurakoinnin vuosiliikevaihtoa 1,5 miljoonalla eurolla.

Kymmenen työllistävä J. Vainionpää toimii pääosin Varsinais-Suomessa Turussa ja kehyskunnissa. Vuonna 1992 perustetun yrityksen omistajalla Jari Vainionpäällä on alalta yli 40 vuoden kokemus.

– Perustin tämän yrityksen liki 30 vuotta sitten ja nyt on aika kääntää seuraava sivu. Halusin liiketoiminnalle ostajaksi yrityksen, joka on kasvuhakuinen ja jossa on selkeä organisaatio sekä hyvät toimintamallit, Jari Vainionpää sanoo tiedotteessa.

Turkulaisyrityksen henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen, ja he jatkavat vielä toistaiseksi nykyisessä toimipisteessä. Jari Vainionpää jatkaa Assemblinissa projektipäällikkönä.