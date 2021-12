Teollisuusliitto on tänään torstaina jättänyt lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Osapuolten välinen erimielisyys liittyy palkankorotuksiin. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoja, sillä neuvottelut ovat jo pidemmän aikaa jumittaneet paikoillaan.

Lakkovaroitus koskee yhteensä lähes 300 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla. Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten toimialoille ylityökiellon. Toimipaikkakohtaiset lakot sekä koko toimialoja koskevat ylityökiellot ovat voimassa 14.1.2022 – 23.1.2022 välisellä ajalla.

Ylityökielto ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät kuitenkaan koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös ammattiliitto Pro jätti lakkovaroituksen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan työpaikoille. Lakko koskee myös suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevaa työtä, jota tehdään lakossa olevaan yritykseen.

Lakko koskee 14.1.2022 kello 00.00 ja 23.1.2022 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja erikseen nimetyillä työpaikoilla.

Lisäksi Pro on päättänyt koko teknologiateollisuuden alaa koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa 14.1.2022 kello 00.00 ja päättyy 23.1.2022 kello 24.00.

Lokakuussa aloitetut neuvottelut palkkaratkaisusta eivät ole johtaneet tulokseen. Työnantajaliiton esitykseen ei ole Pron mukaan sisältynyt minkäänlaista palkkojen yleiskorotusta, ja Prolle esitetty korotustaso alittaa reilusti ennakoidun elinkustannusten nousun.

– Pron jäsenet vaativat, että palkkaratkaisu sisältää riittävän yleiskorotuksen. Pro on neuvotteluiden aikana tehnyt useita esityksiä, joissa on huomioitu myös työnantajan tarpeita. Työnantajaliitto on kuitenkin ollut erittäin passiivinen, eikä ole suostunut tulemaan yhtään vastaan, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Teollisuusliiton mukaan työnantajapuolen tarjoukset heikentäisivät teollisuuden työntekijöiden ostovoimaa merkittävästi. Liiton näkemyksen mukaan tulevan palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava.

– Emme hyväksy sitä, että teollisuuden työntekijöiden pitäisi jatkossa pärjätä vähemmällä. Päinvastoin, haluamme palkankorotukset, jotka turvaavat asuntolainojen lyhennykset, lasten päivähoitomaksut ja perheen kauppakassit. Siitä tässä lakkovaroituksessa on kyse, puheenjohtaja Riku Aalto toteaa.

Teollisuusliiton oman vertailun mukaan Suomen keskeisten teollisuuden kilpailijamaissa on solmittu selvästi suurempia palkkaratkaisuja kuin mitä Teknologiateollisuuden työnantajat ry on Teollisuusliitolle esittänyt.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun 2021 alusta. Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n välillä kariutuivat tuloksettomina maanantaina 27.12.2021.

Teollisuusliiton lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi pitää ilmoitettuja työtaistelutoimia valitettavina. Hänen mukaansa palkkavaatimus uhkaisi toteutuessaan suomalaisen työn kilpailukykyä ja iskisi siten kovaa tulevien vuosien muutenkin vaisuun kasvuun.

– Palkkaodotuksia nostatettiin julkisuudessa pitkin syksyä, vaikka taloudessa oli nähtävissä monia epävarmuuksia. Valitettavasti yhteistä näkemystä talouden realiteeteista ei löytynyt, ja viennin päänavausta haetaan jälleen kerran sovittelijan toimistosta. Tämä on valitettava toimintatapa ja ristiriidassa sen kanssa, että ammattiliitot puhuvat lämpimästi liittojen sopimustoiminnan tärkeydestä ja kehittämisestä. Yritysten luottamus järjestelmään ei tällä tavoin lisäänny, Ruohoniemi painottaa.

Ruohoniemi toivoo, että talouden kokonaiskuvaan sopivat, kilpailukyvyn ja ostovoiman huomioon ottavat ratkaisut löydetään pikimmiten ennen työtaistelutoimien toteutumista. Painostustoimia hän kuvailee tulella leikkimiseksi ja oman oksan sahaamiseksi.