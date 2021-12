Salon terveyskeskussairaalan osastolla vierailukielto norovirusepidemian vuoksi

Salon terveyskeskussairaalan osastolle 1 on asetettu vierailukielto. Osastolla on hoidettavana useampi potilas, joilla on todettu norovirusinfektio. Norovirus tarttuu herkästi ihmisestä toiseen ja sen oireita ovat tyypillisesti raju ripuli, oksentelu ja kuume.