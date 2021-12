Hämeentien Kauselan eritasoliittymään uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä

Valtatien 10, eli Hämeentien, Kauselan eritasoliittymän alueelle rakennettu uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä ja kaksi alikulkukäytävää otetaan käyttöön huomenna torstaina.

Kehätien ja Kaarinantien välillä tehdyt parannukset tekevät kävellen ja pyöräillen liikkumisesta turvallisempaa ja sujuvampaa. Erityisesti Kauselan eritasoliittymän kohdalla kulkeminen Liedon ja Turun keskustan välillä sujuvoituu, kun kevyen liikenteen väylän käyttäjien ei enää tarvitse ylittää Hämeentietä.

Kauselan eritasoliittymän uuden väylän ja alikulkukäytävien lisäksi Hämeentien jalankulun ja pyöräilyn väylää on parannettu kehätieltä Kaarinantielle saakka. Marraskuussa liikenteelle avattu jalankulun ja pyöräilyn väylä on levennetty neljämetriseksi ja se kulkee eri tasossa ajoneuvoliikenteen kanssa. Myös Kaarinantien sekä Littoistenjärventien kohdille on rakennettu alikulkukäytävät.

Hankkeen työt jatkuvat kehätien rakentamisella. Hämeentiellä tehdään viimeistelytöitä tulevan kevään aikana.

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.