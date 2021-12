Vuosi vaihtuu vaihtelevassa säässä Lounais-Suomessa

Vuosi vaihtuu lumisena ja pikkupakkasessa Lounais-Suomessa. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan koko maan yllä oleva laaja matalapaine väistyy perjantaina vähitellen itään. Uudenvuoden vastaisena yönä sateet saattavat tulla paikoin vetenä. Uudenvuoden aattona sää kuitenkin kylmenee vähitellen koko maassa ja sateet muuttuvat lumeksi.

Uudenvuodenpäivän aamusta sää selkenee laajalti koko maassa pohjoisesta alkaen, lukuun ottamatta lounaissaariston lumikuuroja. Ajokeli on perjantaina laajalti huono, mutta paranee vähitellen pohjoisesta alkaen ja on lauantaipäivänä hyvä koko maassa.

– Lumisateita kertyy perjantaina 2-6 senttimetriä maan itä- ja pohjoisosapainotteisesti, etelän vesisateet jäänevät vähäisiksi, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala tiedotteessa.

Uudenvuoden aattona lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa nollasta viiteen pakkasastetta. Uudenvuoden päivänä lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa päivällä -5 ja -13 asteen välillä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sunnuntaina uusi laaja lumisadealue levittäytyy lännestä maahamme, sää lauhtuu maan länsiosassa ja etelärannikolla sade voi tulla ajoittain myös vetenä. Ajokeli samalla huononee lännestä alkaen suuressa osassa maata.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuodenvaihteessa lämpötilat ovat tyypillisesti koko maassa alimmillaan pakkasen puolella, mutta vuorokauden ylin lämpötila voi etelässä ja lännessä käväistä hieman plussan puolella.

Tavanomaisesti vuodenvaihteen lämpötila on alimmillaan maan etelä- ja keskiosassa -1 ja -8 asteen välillä, pohjoisessa -8 ja -18 asteen välillä. Vuoden 1961 jälkeen vuodenvaihteen ylin lämpötila on ollut 9,1 astetta, joka mitattiin Maarianhaminassa 31. joulukuuta 2016. Alin lämpötila on ollut -43,5 astetta, ja se mitattiin Sallan Naruskajärvellä 1. tammikuuta 1982.

Maan eteläosassa ja länsirannikolla on vuodenvaihteessa lunta tyypillisesti 1-10 senttimetriä, maan keskiosassa 10–30 senttimetriä ja maan pohjoisosassa 20-40 senttiä. Osassa Lappia ja Koillismaata lumensyvyys on 40-60 cm, sen sijaan lounaissaaristossa on paikoin täysin lumetonta. Enimmillään lunta on ollut uutenavuotena etelässä yli puoli metriä ja Lapissa noin metrin. Vuodesta 1961 alkaen suurin vuodenvaihteessa mitattu lumensyvyys on 126 senttimetriä. Se mitattiin 1. tammikuuta 1992 Enontekiön Kilpisjärvellä.

Viime vuosi vaihtui koko maassa leudossa ja pilvisessä säässä. Lämpötila oli laajalti hieman plussan puolella. Ylimmillään lämpötila oli lounaissaaristossa, missä lämpötila kohosi +5 asteen tienoille. Suuressa osassa Suomea oli lunta, ainoastaan etelä- ja lounaisrannikko olivat lumettomia.