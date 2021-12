Tyksin laboratoriosta lähti tiistaina väärä koronatestitulos 14:lle, negatiiviset olivat todellisuudessa positiivisia

Tyksin laboratoriosta on tiistaina 28. joulukuuta lähtenyt 14:lle asiakkaalle virheellinen koronatestitulos. Kyseessä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan tekninen virhe, joka havaittiin tänään. Virhe on saatu korjattua.

Kotikuntien tartunnanjäljitys on näihin henkilöihin henkilökohtaisesti yhteydessä, sairaanhoitopiirin tiedotteessa sanotaan.

Ylilääkäri Tytti Vuorinen kertoo Turun Sanomille, että kaikille 14:lle lähti alkujaan negatiivinen testitulos, joka tarkoittaisi, että koronatartuntaa ei ole. Näissä tapauksissa testitulokset ovat kuitenkin osoittautuneet positiivisiksi, kun tekninen virhe on huomattu.

– Heille on lähetetty automaattinen tekstiviesti korjatusta testituloksesta, Vuorinen vakuuttaa.

Vuorisen tiedon mukaan kyse ei ollut varsinaisesta tietojärjestelmävirheestä vaan inhimillisestä kirjaamisvirheestä.

Vuorisen mukaan vastaavia virheitä on sattunut hyvin harvoin.

– Ihan yksittäisiä ollut, hyvin harvinaisia mutta mahdollisia. Onneksi ne huomataan nopeasti, Vuorinen kertoo.

Tyksin laboratoriossa analysoidaan päivittäin noin 1 300–1 500 koronanäytettä.

Sairaanhoitopiiri pahoittelee tiedotteessa tapahtunutta.