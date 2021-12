Naisia on ennätysmäärä johtoryhmissä, mutta vain harvoin toimitusjohtajana

Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä säilyi tänä vuonna viimevuotisella ennätystasollaan eli 27 prosentissa, kertoo Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus.

Vuonna 2019 naisten osuus johtoryhmissä oli 24 prosenttia. Keskuskauppakamarin mukaan erityisesti suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä tilanne on parempi: naisten osuus johtoryhmien jäsenistä on 29 ja 30 prosenttia.

– 34 prosenttia tänä vuonna nimitetyistä johtoryhmien jäsenistä on naisia. Vaikka kehitys onkin oikeansuuntaista, naisten vastuualueet johtoryhmissä eivät valitettavasti kovinkaan usein tue urapolkua kohti toimitusjohtajan tehtävää, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala huomioi.

Naistoimitusjohtaja onkin edelleen harvinaisuus, sillä vain kahdeksan prosenttia pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on naisia.

Toimitusjohtajaksi edetään usein talous- tai liiketoimintajohdosta. Selvityksen mukaan 14 prosenttia suomalaisten pörssiyhtiöiden liiketoimintojen johtajista on naisia ja uusissa nimityksissä liiketoimintojen johtoon naisten osuus on kuluvana vuonna ollut 16 prosenttia. Naisten osuus liiketoimintojen johdossa on erityisen suurta terveydenhuollon alalla (64 prosenttia) sekä rahoitusalalla (28 prosenttia). Vastaavasti teollisuudessa ja it-alalla naisten osuus on hyvin matala.

– Koulutusvalinnat selittävät erityisesti teollisuudessa ja it-alalla naisten vähäistä osuutta liiketoimintajohtajista. Viime vuosien aikana naisten osuus tekniikan- ja it-alan opiskelijoista on kasvanut merkittävästi, ja tämä tulee varmasti näkymään tulevaisuudessa myös näiden alojen naisjohtajien määrän kasvuna, Kajala toteaa.

Tukitoimintojen johdossa naisten osuus on kasvanut prosenttiyksiköllä 44 prosenttiin ja uusista nimityksistä naisten osuus on tänä vuonna ollut 55 prosenttia.

Tukitoimintojen välillä on selviä eroja. Esimerkiksi henkilöstöjohtajista naisten osuus on 81 prosenttia ja viestinnästä tai markkinoinnista vastaavina johtajina osuus on 75 prosenttia. Vähiten naisia toimii myynnin johdossa (13 prosenttia) ja talousjohtajina (23 prosenttia).

– Muutos on hidasta, sillä pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenillä ja erityisesti toimitusjohtajilla on usein taustalla kymmenien vuosien työura vaativissa tehtävissä. Muutos lähtee jo koulutusvalinnoista – tämän päivän ylioppilas on toimitusjohtaja keskimäärin vasta 2050-luvulla, Kajala sanoo.

Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa, johon on osallistunut jo 275 naisjohtajaa. Seuraava naisjohtajien mentorointiohjelma alkaa ensi syksynä.