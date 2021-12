Pop up -koronarokotuksia Naantalissa 5–11-vuotiaille ja 18 vuotta täyttäneille

Naantalissa järjesteään 5–11-vuotiaiden lasten koronarokotuksia ensi viikosta alkaen.

Rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta pop up -tapahtumissa Taimon koulussa, osoitteessa Soinistentie 2. Rokotuksia annetaan koululla maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 9-16. Käynti rokotuspisteelle tapahtuu jalkapallokentän puoleisesta sisäänkäynnistä.

Lapsen rokottamiseen tarvitaan huoltajan tai molempien huoltajien suostumus joko kirjallisesti tai suullisesti paikan päällä. Tulostettava suostumus alaikäisen koronarokotukselle löytyy THL:n sivuilta.

Kaikkien 18 vuotta täyttäneiden naantalilaisten on mahdollista saada ensimmäinen, toinen tai kolmas koronarokotus pop up -tapahtumissa ilman ajanvarausta. Pop up -tapahtumat järjestetään Birgitta-salissa, osoitteessa Opintie 1, ensi viikon torstaina kello 10-15 ja ensi viikon sunnuntaina.

60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

18 vuotta täyttäneiden on mahdollista saada kolmas koronarokotus myös ajanvarauksella. Aikoja avataan varattavaksi lisää vähitellen mahdollisuuksien mukaan. Aika tulisi mieluiten varata sähköisen asiointipalvelun kautta.

Puhelinajanvaraus on kohdennettu erityisesti niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti.

12 vuotta täyttäneistä naantalilaisista 92 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen ja 88,9 prosenttia toisen annoksen. Kolmannen koronarokotuksen osalta rokotekattavuus on Naantalissa 24,1 prosenttia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 12 vuotta täyttäneiden rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 89,1 prosenttia, toisen annoksen osalta 85,3 prosenttia ja kolmannen annoksen osalta 23,7 prosenttia.