Viking Glory on aloittanut matkansa Turkuun

Viking Linen uusi matkustaja-alus Viking Glory on aloittanut matkansa Kiinan Xiamenista kohti kotisatamaansa Turkua. Muun muassa Suezin kanavan ja Gibraltarinsalmen kautta kulkeva matka kestää vajaat viisi viikkoa. Keskimäärin alus taittaa matkaa 16 solmun nopeudella.

– Gloryn kotimatka on varsin jännittävä ja erikoinen työtehtävä, ja se on vaatinut huolellista suunnittelua ja erityisjärjestelyjä. Matkan varrelle osuu vaihtelevia sääolosuhteita, ja pitkä merimatka on muutenkin haastava. Mukana on kuitenkin kokeneita ’kaikkien seitsemän meren seilaajia’, joten olemme pystyneet kartoittamaan mahdollisia riskejä ja miettimään toimintamallit eri tilanteita varten. Turvallisuus ja taloudellisuus loivat reittisuunnitelmamme kehykset, Viking Gloryn kapteeni Ulf Lindroos kertoo tiedotteessa.

Kapteeni Lindroosin lisäksi laivassa matkustaa noin 40 hengen miehistö.

– Olemme odottaneet kovasti Gloryn tuomista kotiin. Innokkaimmat meistä pakkasivat matkalaukkunsa jo pari viikkoa ennen lähtöä ja toivat tavaransa telakalle varastoon. Myös matkustajia olisi riittänyt kyytiin, mutta heitä emme ottaneet mukaan, sillä matkan aikana laivassa tehdään rakennus- ja viimeistelytöitä, Ulf Lindroos kertoo.

Viking Glory laskettiin vesille noin vuosi sitten XSI:n telakalla Xiamenissa. Alus on läpäissyt kaksi vaativaa koeajoa, joilla varmistettiin aluksen järjestelmien toimivuus aidoissa olosuhteissa.

Meritesteissä on koekäytetty ja testattu muun muassa ABB:n Azipod-potkurikäyttöjärjestelmää ja aluksen ohjailtavuutta. Myös pelastusveneiden ja palohälyttimien toimivuus on testattu. Syynissä ovat olleet myös muun muassa konejärjestelmät, käyttövoima ja aluksen melu- ja tärinätasot.

