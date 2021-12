Heikentyneen koronatilanteen vuoksi uudenvuoden juhlallisuudet ilotulituksineen on peruttu ympäri Suomea. Turussa on kuitenkin mahdollisuus sytyttää ilotulitteita ajalla 28.12.–2.1. osana Valosuunnistusta.

Matka Turun historiaan -valoteos on ja siihen liittyvä Valosuunnistus ovat olleet nähtävissä Turussa jo 3.12. alkaen. Teoksessa on kuvattu viikoittain Turun merkittäviä aikakausia. Uudenvuoden viikolla teos kuvaa 2000-luvun jokirantaa, ja siinä välkkyvät raketit Samppalinnan yllä.

Reilun kahden kilometrin reitin suoritettuaan osallistujat saavat sytyttää ilotulituksen valoteokseen, joka yhdistää taidetta ja digitaalista teknologiaa.

– Kun saimme kuulla, että uudenvuoden ilotulitus on peruttu, reagoimme nopeasti ja muokkasimme teosta. Uudenvuoden viikolla Valosuunnistuksen osallistujat saavat sytyttää ilotulituksen valoteokseen ja näin juhlistaa alkavaa uutta vuotta. Valotaide on myös raketteja ekologisempi ja meluton vaihtoehto. Nyt on siis mainio tilaisuus kokeilla, miltä vaihtoehtoinen ilotulitus kaupunkilaisista tuntuu, vinkkaa tiedotteessa toteutuksesta vastaava Know Your Hoodsin Susanna Lahtinen.

Esteetön ja reilun kahden kilometrin mittainen Valosuunnistus on osa Valon polku -tapahtumaa, jonka teoksista osa on esillä 22.1.2022 asti. Porthanin puistosta alkavalle reitille voi suunnata päivittäin kello 15–21.

Koska Brinkkalan sisäpihalla oleva valoteos on esillä koko viikon pimeään aikaan, ruuhkia ei järjestäjien mukaan pitäisi syntyä. Järjestäjät kuitenkin muistuttavat turvavälien säilyttämisestä.

Valosuunnistuksen ovat toteuttaneet naapurustopalvelu Know Your Hoods ja interaktiiviseen kaupunkitaiteeseen erikoistunut Jokojo.