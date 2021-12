Turun epäonnista Logomon siltaa ei ole selvästi suunniteltu kestämään Suomen talven ankaria sääolosuhteita. Silta on ehtinyt tulla talven pieksemäksi jo kahdesti joulukuun aikana. Tällä viikolla Turun kaupunki saa korjattavakseen suunnittelutoimiston mittausvirheestä aiheutuneen hissikuilujen hyytymisongelman. Ratkaisukeino on onneksi kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpään mukaan yksinkertainen: kuiluun asennetaan suuremmat sähköpatterit.

– Suunnittelutoimiston tehtävänä on suunnitella sellaiset patterit, joiden tehot riittävät pitämään hissikuilun lämpötilan riittävänä myös kovilla pakkasilla. Kestävyys on laskettu väärin, Suonpää harmittelee.

Hissit jouduttiin ottamaan turvallisuussyistä pois käytöstä jouluaaton aattona hissikuilujen lämpötilan laskettua alle määräysten suosittaman viiden asteen minimin.

– Ympärivuorokautinen hissihuolto sai hälytyksen alittuneesta raja-arvosta. Hissit olisivat saattaneet esimerkiksi hyytyä kesken matkan. Minkäänlaisia riskejä ei voida ottaa, Suonpää sanoo.

Isommat patterit kuiluihin päästään vaihtamaan, kun sähkösuunnittelija saa suunnitelmat valmiiksi. Työt on määrä saada käyntiin vielä tämän viikon aikana.

– Se on viimeisin arvio, minkä sain kun ihmisille soittelin jouluaattona joulupöytään, lomamatkalta tavoitettu Suonpää kertoo.

Lasku sillan hissit pysäyttäneen ongelman korjaamisesta lähtee Suonpään mukaan suunnittelu- ja konsulttiyritys Swecolle.

– Uudet suunnitelmat pitää tietysti tehdä ennen uusien pattereiden asentamista. Niistä ei makseta, vaan suunnitteluyritys tekee ne omaan laskuunsa.

Mittausvirhe ei ole ensimmäinen laatuaan. Laskelmavirheitä on havaittu sekä sillan päätyportaissa että julkisivurakenteissa tarvittavien apurunkojen rakenteissa. Uusimmat kulut lisättäneen Suonpään mukaan aiemman korvausvaateen jatkoksi. Suonpää ei kerro, miten suureksi korvausvaade on jo ehtinyt kasvaa. Merkittävistä summista hän myönsi puhuttavan jo keväällä (TS 27.4.).

– Asia on vielä kesken, enkä voi sitä valitettavasti vielä kommentoida. Pattereiden kohdalla ei ole kyse suuresta lisätyöstä, mutta kyllä siitäkin keskustellaan vielä Swecon kanssa.

Joulukuun alussa ilmenneen kannen liukkausongelman Turun kaupunki ei katso johtuvan suunnittelutoimiston virheestä. Täysin nappivalinnaksi sileää betonikantta tuskin voinee kutsua, vaikka se onkin Suonpään mukaan tehty standardien mukaan.

– Pinnan on oltava tasainen, että se on hyvä pitää puhtaana. Pinta on uutena liukas, ja se on tietysti huono asia, Suonpää myöntää.

Kannella on liukasteltu lähinnä kovien pakkasjaksojen lauhtuessa. Loppukuusta kaupunki ei ole Suonpään mukaan saanut valituksia sillan liukkaudesta.

– Vaikka silta onkin ulkotilaa, on se katettuna muita siltoja paremmin säältä suojassa.

Sillan lasien raoista sisään pääsevän ilman kannelle tiivistämää liukasta huurrepintaa on tähän mennessä torjuttu sekä suola-aineella että urealla. Seuraavaksi kantta aletaan Suonpään mukaan hiekoittamaan muiden siltojen tavoin.

– Katsotaan vaatiiko pinta karhennusta vai karkeutuuko se hiekoituksen ja käytön myötä.

