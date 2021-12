Kela-etuuksiin muutoksia: Opintotuen vuositulorajat nousevat 25 prosentilla ensi vuodeksi, leskeneläke koskee jatkossa avopuolisoita

Vuosi 2022 tuo muutoksia muun muassa opintotuen tulorajoihin ja leskeneläkkeeseen, tiedottaa Kela.

Opintotuen tulorajat nousevat vuoden 2022 ajaksi neljänneksellä. Vuonna 2022 opiskelijan vuosituloraja on 15 630 euroa, jos hän nostaa opintotukea 9 kuukaudelta.

Korotetut vuositulorajat koskevat vain vuodelle 2022 myönnettyä opintotukea. On mahdollista, että vuositulorajat pienenevät vuodelle 2023.

Myös lesken- ja lapseneläkkeet uudistuvat vuoden alusta.

Kela maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotiaille leskille. Vuodesta 2022 alkaen myös avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi. Ennen uudistusta avopuolisot eivät olleet oikeutettuja leskeneläkkeeseen. Uudistus koskee tilanteita, joissa avopuoliso jää leskeksi vuonna 2022 tai sen jälkeen.

Leskeneläke myös muuttuu määräaikaiseksi nuorilla leskillä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai myöhemmin. Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä 10 vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Ennen uudistusta leski saattoi saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täytti 65 vuotta.

Jatkossa työeläkelaitokset maksavat lapseneläkettä 20 ikävuoteen saakka. Tämä koskee myös lapsia, joille on aiemmin myönnetty lapseneläke ja jotka ovat alaikäisiä 31.12.2021.

Vuonna 2022 muutoksia tai korotuksia tulee useisiin muihinkin Kelan etuuksiin, kuten perhe-etuuksiin, elatustukeen ja työttömyysetuuksiin. Lisätietoa löytyy Kelan nettisivuilta.