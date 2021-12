Kotiruokaa lounaaksi lentoasemalla

Turun lentoasemalla sijaitsevassa Turku Caféssa käy paljon väkeä lähialueen yrityksistä, työmailta ja vähän kauempaakin. Suurin osa lounastajista ei ole tullut paikalle matkustaakseen Turusta eteenpäin, vaan paikalle on houkutellut maittava lounas.

– Emme ole sellainen paikka, jonne piipahdettaisiin lounaalle ohikulkiessa, kuten kaupungin keskustan paikoissa voi käydä. Tänne tullaan varta vasten syömään, ravintolapäällikkö Marjo Leino kertoo.

– Olen todella tyytyväinen, että näin on. Tänne saavutaan ruuan perässä useammankin kilometrin päästä. Syksyn alussa, kun koronatilanne vähän helpotti, meille tuli paljon uusiakin asiakkaita, jotka olivat kuulleet paikasta muilta ihmisiltä.

Asiakaspaikkoja Turku Caféssa on noin sata. Leinon mukaan asiakaspaikkoja voisi olla enemmän, mutta tilaan on tehty nyt väliaikaisesti väljyyttä, jotta turvavälit voi hyvin pitää. Muuten korona ei ole kovasti kurittanut ravintolan toimintaa.

– Hieman olemme koronaa edeltävästä ajasta jäljessä, mutta hyvin asiakkaita on riittänyt. Lounastajia käy keskimäärin päivässä 180–200, ennen koronaa määrä oli keskimäärin 250.

– Lounasajan olemme nyt rajanneet kahteen tuntiin. Kun tilanne jälleen normalisoituu, pidennämme lounasaikaa, Leino jatkaa.

Turku Cafén lounasta Leino kuvailee koriruokamaiseksi. Lounas tarjoillaan buffetpöydästä ja lounaalla on aina tarjolla keittoa sekä kahta erilaista lämminruokavaihtoehtoa. Lounaaseen kuuluu runsas salaattitarjonta, itse leivottu leipä, ruokajuoma sekä kahvi tai tee ja pieni makea.

"Vahvuutemme on, että teemme ruokia mahdollisimman paljon itse alusta lähtien ja leivomme leivät." Marjo Leino

Vierailupäivänä lounaalla oli tarjolla broilerinfilettä kermaisella tandorikastikkeella ja basmatiriisiä, nakkipataa krokettiperunoilla, kasvispastaa sekä lihakeittoa.

– Vahvuutemme on, että teemme ruokia mahdollisimman paljon itse alusta lähtien ja leivomme leivät. Meillä on keittiössä kaksi henkilöä, kokki Gisela Kindstedt ja keittiövuoropäällikkö Sanna Ahokas, jotka vastaavat ruuista ja menuista.

Vaihtuva lounasmenu on kiertävä, mutta asiakkaiden toiveita huomioiva. Perinteisesti torstai on hernekeitto ja pannukakkupäivä, lisäksi torstaisin on aina tarjolla joko lihapullia tai jauhelihapihvejä. Perjantai on vakiintunut porsaanleikepäiväksi.

– Asiakkaiden suosikkeja perinteisistä kotiruuista ovat lisäksi esimerkiksi silakkapihvit, karjalanpaisti ja savuporokeitto, josta on syntynyt ihan hittituote. Aikaisempaa enemmän tällä hetkellä toivotaan kasvisruokia, ja vastaamme tähän toiveeseen.

– Huomioimme myös ruoka-allergiat.

Muutama viikko sitten Turku Café liittyi mukaan ResQ-sovellukseen, jonka tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä.

– Toistaiseksi se on ollut vähäisellä käytöllä, sillä lounailta on jäänyt niin vähän ruokaa yli.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.