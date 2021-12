Turun kauppatorin kauppiaat siirtyvät tammikuun puolivälissä tutuille paikoilleen uudelle toripinnalle

Turun kauppatorin myyntialue siirtyy tammikuussa Yliopistonkadun väliaikaiselta torialueelta takaisin tutulle paikalle lähelle Eerikinkatua. Turun kaupunki kertoo, että myyntipaikat uudelle kauppatorille avataan 17. tammikuuta 2022.

Uuden kauppatorin niin sanottu vanhan kiven alue on valmis. Alue koostuu 64 ruudusta, joista jokainen on 64 neliömetriä. Puolet ruuduista on toteutettu punertavalla vanhalla torikivellä ja puolet harmaalla. Kivien värieroa on myös tehostettu ladontasuuntaa vaihtelemalla.

Vanhan kiven alueen läpi on toteutettu diagonaaliset kulkuyhteydet tasaisemmalla graniittikivellä. Lisäksi alueelle on toteutettu muuta uutta pintakiveystä kaksituhatta neliömetriä.

Tammikuussa uudesta toripinnasta otetaan käyttöön noin kaksituhatta neliötä, mikä Turun kaupungin mukaan riittää palvelemaan torikauppaa vuoden hiljaisimpana hetkenä tammi-helmikuussa. Viimeistelytöiden edetessä ja tarpeen mukaan alueita avataan lisää sekä asukkaiden kulkemiseen että torikaupan käyttöön talven ja kevään aikana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uudelle torin pinnalle toteutetaan väliaikaisjärjestelyin ajoyhteydet Eerikinkadulta Kauppiaskadun ja Aurakadun kulmista. Ajoyhteyksien toteutus ja alueen aitojen muutoksen aloitetaan viikolla kaksi. Reittien sijoittuminen ja leveys ratkaistaan työmaatilanteen mukaisesti. Alueen kulkureittien muutoksista jatkossakin muuttamaan luvataan tiedottaa ajoissa kauppiaille ja asukkaille.

Tammikuussa torin rakentaminen siirtyy uuteen vaiheeseen, ja Yliopistonkadun ja torin yläosan rakennustyöt aloitetaan. Urakan työt alkavat viikolla kolme, ja urakkasopimuksen mukaan ne valmistuvat heinäkuussa 2022. Kohteen urakoitsija on Resolum Oy.

Kauppatorin toiminta on rakennustöistä johtuen väliaikaisjärjestelyin toteutettu vuoden 2022 syksyyn asti. Toiminta siis jatkuu samoilla säännöillä, joiden mukaan on toimittu vuoden 2018 keväästä asti. Torivalvojat ohjeistavat torikauppiaiden sijoittumisessa torin pinnalle tammikuussa 2022. Torin nykyiset tukitoiminnot eli penkkivarasto, WC ja sosiaalitilat pyritään siirtämään lähelle torin keskikohtaa.