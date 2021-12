Raisiolaispäiväkodissa 15 korona-altistunutta karanteeniin, tartuntoja myös alakoulussa

Raisiossa Pasalanpuiston päiväkodin tiloissa 13. joulukuuta olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta, tiedottaa Raision kaupunki. 15 altistunutta on asetettu karanteeniin.

Lisäksi kahdella Ihalan koulun tiloissa 13.–14. joulukuuta olleella henkilöllä on todettu tartunnat. Karanteeniin on asetettu yhteensä kahdeksan altistunutta, joista osa on ollut jo valmiiksi karanteenissa.

Terveydenhuollon viranomaiset ovat aina yhteydessä kaikkiin karanteeniin asetettaviin.

Raision kaupunki tiedottaa kaupungin yksiköissä tapahtuneista altistumisista kootusti kerran viikossa.