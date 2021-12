Naantalissa vierailusuosituksia ja muutoksia ikäihmisten palveluihin

Naantalin kaupunki muistuttaa, että hoito- ja vanhuspalvelujen yksiköissä vieraillessa on käytössä koronatilanteen takia vahva maskisuositus, ja vierailulle tullaan vain oireettomana ja terveenä. Vierailijoiden on huolehdittava myös hyvästä käsihygieniasta. Lisäksi Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa yksiköissä vierailevia tekemään koronan kotitestin ennen vierailua.

Terveyskeskussairaalan vierailuaika on maanantaista sunnuntaihin kello 14–18. Vierailut suositellaan pitämään lyhyinä noin puolen tunnin mittaisina. Vierailijoiden määrä on rajattu pääsääntöisesti kahteen henkilöön potilasta kohden. Vierailuilla pitää käyttää kasvomaskia ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Ulkoilu omaisten kanssa on sallittua ja suositeltavaakin.