Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-uudistuksiin myönnettiin 18 miljoonan euron valtionrahoitus

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen käynnistämisen ja toimeenpanon ICT-muutoskustannuksiin myönnettiin 18,2 miljoonaa euroa valtionrahoitusta. Summa on suurin ICT-kustannusten valtionrahoitus, jota eri hyvinvointialueille tässä vaiheessa myönnettiin. Rahoitusta käytetään 2022–2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentamisessa välttämättömiin tietohallinnon hankintoihin sekä tietojärjestelmien muutoksiin ja integraatioon.

– Olemme hyvin tyytyväisiä rahoituspäätöksestä, jolla voidaan kattaa osa erittäin työläästä kokonaisuudesta. On tietenkin todettava, että tämäkään rahoitus ei riitä kaikkeen, vaan kokonaisrahoitusta on myöhemmin arvioitava uudelleen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Varsinais-Suomessa on nykyisin hyvin hajanainen, ja se koostuu yli 40 eri järjestelmästä ja niissä on vielä useita eri kirjaamistapoja samoissakin järjestelmissä, toteaa tiedotteessa hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Matti Bergendahl.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myöhemmin talven aikana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin käsittelee vielä hyvinvointialueen tulevaa ICT-arkkitehtuuria ja linjaa yleisellä tasolla järjestelmäuudistuksen priorisoinneista käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Hyvinvointialueen valmistelujohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.–30.6.2021 tuli yhteensä viisi hakemusta. Tehtävään haki Risto Miettunen, Antti Parpo, Arja Pesonen, Sirpa Rantanen ja Laura Saurama. Valmistelujohtajan vastuulla on väliaikaisen valmistelutoimielimen hankkeiden operatiivinen johtaminen.

Väliaikainen valmistelutoimielin asetti kolmihenkisen ryhmän valmistelemaan nimitystä. Ryhmään kuuluvat poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Minna Arve, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Matti Bergendahl sekä varapuheenjohtaja Tuomas Heikkinen.

Vate pyrkii päättämään valmistelujohtajasta kokouksessaan tammikuun ensimmäisellä viikolla. Valinnassa on tarkoitus painottaa muun muassa kokemusta sote-uudistuksesta, valmistelu- ja muutostyöstä, esittelystä sekä käytännössä osoitettua johtamiskokemusta.