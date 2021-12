Turun tuomiokirkossa esitetyn Hei joulu -musikaalin tallenne avattiin kaikkien katsottavaksi – mukana 70 lasta ja nuorta

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä antaa tänä jouluna kaikille yhteisen joululahjan. Joulukuun alussa esitetyn Hei joulu -lastenmusikaalin tallenne on katsottavissa maksutta aina loppiaiseen asti.

Joulun sanoman ääreen päästiin jo joulukuun alussa Turun tuomiokirkossa lasten ja nuorten esittämän Hei joulu -musikaalin sävelin ja sanoin. Mukana oli yhteensä noin 70 lasta ja nuorta. Musikaalia esitettiin joulukuun alussa neljän näytöksen verran. Nyt tallenne on maksutta katsottavissa netissä osoitteessa www.heijoulu.fi. Esitystä voi katsoa 23.12.2021 ja 6.1.2022 välisenä aikana.

Musikaalissa kolme joululomalle lähtevää koululaista seikkailee ensimmäisen joulun maassa. He kohtaavat keisari Augustuksen sanansaattajan, Joosefin, Marian, paimenet, ilosanomaa tuovat enkelit ja Jeesus-lapsen. Joulun tarina kerrotaan kuorolaulannan, afrikkalaisten rytmien ja räpin siivittämänä. Aikamatkalaiset oivaltavat seikkailunsa aikana, mikä on joulun todellinen lahja: rakkaus, joka on valmis antamaan omastaan toisille.

Musikaalissa lavalla on monta kymmentä lasta ja nuorta Turun konservatoriosta ja Puolalanmäen musiikkilukiosta. Musiikin on säveltänyt Pekka Simojoki ja musiikin sovituksesta vastaa Timo Lehtovaara. Turkulainen kirjailija Tytti Issakainen on kirjoittanut laulujen sanoitukset ja musikaalin käsikirjoituksen. Koululaisten rooleissa nähdään Paulina Ruiz Pigeon, Pyry Pöyry ja Atte Lehto. Ohjauksesta on vastannut Joonatan Perälä.

