EU:n ulkopuoliset koronatodistukset kelpaavat Suomessa koronapassina torstaista alkaen

EU:n ulkopuoliset koronatodistukset kelpaavat Suomessa koronapassina huomisesta torstaista alkaen, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Toiminnanharjoittajat saavat tarkistaa EU:n ulkopuoliset todistukset manuaalisesti ilman koronatodistuksen lukija -sovellusta.

Aikaisemmin Suomessa on voinut käyttää koronapassina vain EU:n koronatodistusta tai todistusta niistä maista, joiden kanssa EU:lla on yhteentoimivuussopimus. Lisäksi aikaisemmin koronatodistusta on saanut tarkistaa manuaalisesti vain, jos lukijasovelluksessa on ollut tekninen vika.

Monilla kolmansista maista Suomeen saapuvilla turisteilla on kuitenkin käytössään sellaisen EU:n ulkopuolisen maan myöntämä koronatodistus, joka ei ole yhteentoimiva EU:n digitaalisen koronatodistuksen kanssa.