Vanha omakotitalo palaa Maskussa

Maskussa Kuusimäentiellä roihuaa vanha rintamamiestalo. Rakennus tulee tuhoutumaan kokonaan.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Sebastian Holmin mukaan talon lähistöllä on naapureita. Henkilövahingoilta on kuitenkin vältytty. Pelastuslaitos on parhaillaan paikalla sammuttamassa paloa.

Juttu päivittyy.