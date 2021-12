Milloin rokotukselle?

Voit tulla ensimmäiselle koronarokotukselle kun olet rokotushetkellä 12 vuotta täyttänyt. 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten ensimmäisiä rokotuksia annetaan klo 9-20 vain pääterveysasemalla.

Voit tulla toiselle koronarokotukselle kun olet rokotushetkellä 12 vuotta täyttänyt ja ensimmäisestä rokotteesta on kulunut vähintään kolme viikkoa.

Kolmansia rokotteita annetaan ensisijaisesti keski-ikäisille ja ikääntyneille.

Voit tulla kolmannelle koronarokotukselle kun olet rokotushetkellä 60 vuotta täyttänyt ja toisesta rokotteesta on kulunut vähintään 3–4 kuukautta, tai olet rokotushetkellä 18 vuotta täyttänyt ja toisesta rokotteesta on kulunut vähintään 4–6 kuukautta, tai olet rokotushetkellä 12 vuotta täyttänyt, kuulut riskiryhmään ja toisesta rokotteesta on kulunut vähintään 3–4 kuukautta, tai olet rokotushetkellä 12 vuotta täyttänyt voimakkaasti immuunipuutteinen ja toisesta rokotteesta on kulunut kaksi kuukautta.