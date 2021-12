Käteisestä luovutaan Fölin liikenteessä toistaiseksi

Turun seudun joukkoliikenne Föli lopettaa käteisen rahan vastaanoton busseissa koronaviruksen omikronvariantin leviämisen ehkäisemiseksi ylihuomenna keskiviikkona.

Se tarkoittaa sitä, että Föli-busseista ei voi ostaa käteisellä kertalippua. Bussimatkan maksu onnistuu lähimaksulla (pankki- tai luottokortti, mobiililaite), matkakortilla tai mobiililipulla, jonka voi ostaa Föli-sovelluksesta. Lisäksi kertalippuja ja vuorokausilippuja on saatavilla Föli-alueen R-kioskeista sekä Fölin lippuautomaateista, joita on muun muassa Hansakorttelissa ja ICT-Cityssä Kupittaalla.

Maskipakko on ollut voimassa Fölin liikenteessä 26.11. lähtien. Perjantaina 17.12. Turun kaupunki tiukensi maskinkäyttövelvoitetta. Heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi maskipakkoa tulee nyt tiukasti noudattaa. Maskia ei tarvitse pitää, jos on alle 12-vuotias tai jos maskin käytölle on jokin terveydellinen este. Föli ei vaadi matkustajilta todistusta terveydellisistä esteistä ja esteen toteaminen henkilökunnalle riittää.

Myös Fölin kuljettajat käyttävät kasvomaskeja terveytensä ja liikenneturvallisuuden huomioiden. Noin kolmasosassa Fölin busseista on turvaohjaamo, jossa kuljettajan ja matkustajan välissä on pleksi.

Heikentyneessä koronavirustilanteessa jokaisen matkustajan toiminnalla on väliä, Föli muistuttaa. Kasvomaskin käyttämisen lisäksi kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Muihin matkustajiin kannattaa pyrkiä pitämään turvaväliä myös pysäkillä. Jos matkustaminen ruuhka-aikaan ei ole välttämätöntä, kannattaa matkustaminen ajoittaa muihin aikoihin. Ruuhkaisinta Fölin liikenteessä on arkisin noin klo 7–8:30 ja 13–16:30. Viikonloppuisin ja joulunpyhinä vastaavia ruuhkapiikkejä ei ole.