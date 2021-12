Pinellan entisiin tiloihin avautunut Pizzeria Via Tribunali valloittaa aidolla napolilaisella pizzalla

Helsinkiläisen Son of a Punchin pyörittämien Pizzeria Via Tribunali -ravintoloiden kehuttuja ja himoittuja pizzoja ei tarvitse enää lähteä nauttimaan pääkaupunkiin, sillä marraskuusta lähtien niitä on paistettu myös Turussa klassikkoravintola Pinellan entisissä tiloissa.

Pizzeria Via Tribunalin tarjoamat napolilaiset pizzat ovat tarkkaan valvottu tuote. Laatustandardeja valvoo voittoa tavoittelematon pizzan kattojärjestö Associazione Verace Pizza Napoletana, joka tarkastaa kaikki ehdokkaat ja myöntää sertifikaatit.

Pizzeria Via Tribunali on Suomen ensimmäinen ja Pohjoismaiden ainoa toimija, joka on ansainnut sertifikaatin useammalle ravintolalle.

– Napolilaista pizzaa sanotaan maailman herkullisimmaksi pizzaksi. Herkullisuuden takaavat maukas, kuohkea ja 20 tuntia kohonnut pohja, tuoreet raaka-aineet sekä minuutin paistoaika 450-asteisessa avotuliuunissa. Lyhyen paistoajan ansiosta täytteet eivät kuivu, vaan ne pitävät tuoreet makunsa sisällään, kertoo ravintolatoimenjohtaja Antti Kuitunen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Via Tribunali sai alkunsa vuonna 2015, kun Kuitunen sai ystäviensä kanssa mahdollisuuden kokeilla aitoa napolilaista pizzauunia erään tutun keittiömestarin isän kotipihalla.

– Tykästyimme kovasti pizzaan. Mietimme, miten on mahdollista, että niinkin tavallinen ja rakastettu ruoka kuin pizza voi maistua niin paljon paremmalta, kun sen valmistaa hieman eri tavalla. Ajatus napolilaisesta pizzeriasta syntyi välittömästi.

Ensimmäinen Pizzeria Via Tribunali avautui Sofiankadulle Helsinkiin 2017. Nyt pizzerioita on viisi: kolme Helsingissä, yksi Äkäslompolossa ja uusin ravintola Turussa.

Sun of a Punch tunnetaan myös uniikeista drinkkibaareista, kuten Liberty or Death Helsingissä. Samanniminen hämyinen salakapakka löytyy nyt myös Turusta entisen puu-Pinellan tiloista.

Kuitunen kertoo, että he etsivät Turusta pitkään sopivia toimitiloja Pizzeria Via Tribunalille ja sen yhteydessä toimivalle baarille. Historiallinen Pinella ja sen hyvä sijainti vakuuttivat.

– Rakennus on ihan huikea ja sillä on mieletön historia. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut myös pizzeria. Yritimme löytää sen menun, jotta olisimme voineet hyödyntää sitä, mutta ainakaan toistaiseksi emme ole onnistuneet löytämään menua.

"Pizza on parhaimmillaan tuoreena, pehmeänä ja perinteisellä reseptillä valmistettuna."

Kuitunen iloitsee pizzakulttuurin viimeaikaisesta kehityksestä Suomessa. Niin kutsuttu “gourmet-pizza” on ollut vahvassa nousussa jo useamman vuoden. Kuitunen kokee, että Via Tribunalilla on ollut osansa pizzan ilosanoman levittämisessä ja asiakkaiden opettamisessa erityisesti napolilaisen pizzan maailmaan.

– Olimme oikeaan aikaan luomassa pizzatrendiä. Pizza on geneerinen tuote, mutta sillä pystyy erottautumaan, kun se tehdään oikein ja hyvistä raaka-aineista.

Napolilainen pizza eroaa roomalais- ja amerikkalaistyylisistä pizzoista sekä pohjansa että paistoaikansa, mutta myös täytteiden yksinkertaisuuden ansiosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Olemme hioneet pitkään taikinaa, jotta olemme saaneet siitä juuri sopivan täyteläisen, kuohkean ja ilmavan. Pohjan lisäksi erotuimme kilpailijoista raaka-aineilla. Listalla on aitoja ja selkeitä makuja, joista asiakkaiden suosikkeja ovat klassikot, kuten margherita ja con salame.

Ruokalistat eroavat osaksi ravintoloiden välillä, mutta tietyt klassikkopizzat pysyvät kaikkien ravintoloiden listalla. Turun pizzerian erikoisuus on Pinella-pizza, jota oli ehdottomasti maistettava testipäivänä. Lounasseuralainen valitsi yhden paikan suosikkipizzoista eli tulisen Diavolan.

Pinella sisältää savustettua scamorza-juustoa, fior di latte mozzarellaa, kylmäsavulohta, rapumoussea, kirsikkatomaatteja ja sitruunamelissaa. Pinella on valkoinen pizza eli se ei sisällä lainkaan tomaattikastiketta. Diavolassa sen sijaan on napolilaisista tomaateista tehtyä tomaattikastiketta, fior di latte mozzarellaa, basilikaa, tulista njuda-salamia, Pecorino Romano – ja parmesaanijuustoja ja oliiviöljyä.

Lounasseuralainen piti Diavolan pehmeän tulisesta mausta, jonka suurin potku tuli vasta jälkikäteen. Pohja oli molempien mielestä ihanan pehmeä ja kuohkea. Pinellan maut sopivat hyvin yhteen eikä pizza tuntunut lainkaan raskaalta lounasruuaksi. Puolikaskin olisi tosin riittänyt. Silloin olisi jäänyt tilaa myös kahville ja jälkiruualle.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.