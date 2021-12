Turun nuorten turvatalo on auki jouluna vuorokauden ympäri

Turun turvatalolla autetaan myös jouluna, kertoo Suomen Punainen Risti (SPR). Nuoret voivat hakeutua turvatalolle juttelemaan esimerkiksi pahasta olosta, yksinäisyydestä tai perheen ristiriidoista. Turun keskustassa sijaitsevassa turvatalossa on myös yöpymismahdollisuus.

– Jos jostain syystä kotona on vaikea olla tai on jonkinlainen kriisitilanne, on nuori aina tervetullut meille, sanoo Turun turvatalon koordinaattori Susanne Etholen-Rättö tiedotteessa.

Juhlapyhinä turvatalon nurkkaan pystytetään kuusi, ollaan yhdessä ja syödään hyvin. Joulua ei kuitenkaan tarvitse viettää, vaan pääosassa on yhteisöllinen sekä yksilöllinen tuki ja turva. SPR:n mukaan on tärkeää, ettei nuori ei joudu jäämään yksin päivinä, jolloin läheisten merkitystä korostetaan.

Turun Nuorten turvatalo päivystää vuorokauden ympäri joulun, välipäivät ja uudenvuoden. Turvatalo on osoitteessa Yliopistonkatu 24 A 15. Puhelinnumero on 02 253 9667.