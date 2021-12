THL:n Tervahauta: Koronapassin laittamista jäähylle harkittava

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan on harkittava koronapassin laittamista jäähylle tai hyllylle herkästi leviävän omikronmuunnoksen vuoksi. Tervahauta sanoo STT:lle, että koronapassin logiikka ei tällä hetkellä toimi tartuntojen ehkäisemisen ja terveyden suojelun näkökulmasta.

Hän perustelee näkemystään sillä, että aluehallintovirastojen (avi) asettamia rajoituksia esimerkiksi kokoontumistilojen henkilömääristä voi nykyisin ohittaa ottamalla käyttöön koronapassin.

– Maailmalta on näytetty useita tilanteita, joissa rokotetutkin ovat jopa ennakkotestin jälkeen yhteiseen tilaisuuteen osallistuessaan saaneet tartuntoja. Joukossa on siis ollut joku, joka on ennakkotoimista huolimatta ollut omikronin kantaja, Tervahauta sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä tapauksen Norjasta, missä useilla työpaikan pikkujouluihin osallistuneilla todettiin koronatartuntoja.

– Passin turvin tilaisuuksiin pääsee paljon ihmisiä, ja sinne pääsee negatiivisella testituloksella myös rokottamattomia. Heidän osaltaan on suuri riski, kun ei vielä tarkkaan tiedetä omikronin aiheuttaman tautimuodon vaarallisuutta.

Tervahauta nostaa esiin, etteivät avit voi nykyisin rajoittaa tilojen henkilömääriä siten, ettei rajoitusta voisi ohittaa koronapassilla.

– Tällä hetkellä sääntely ei mahdollista muuta kuin että viranomaisten pitäisi laittaa paikka kiinni kokonaan.

Hänen mukaansa koronapassin hyllyttämisessä olisi kyse tartuntojen ehkäisystä ja rokottamattomien suojelusta.

Koronapassin mahdollinen hyllyttäminen nousi lauantaina esiin, kun Tervahauta sanoi Ylen Ykkösaamussa, että omikronin tullessa on todennäköinen tarve laittaa koronapassi joiltakin osin jäähylle tai hyllylle.

– Varmasti joudutaan harkitsemaan, voiko lähiviikkojen aikana koronapassi olla sillä tavalla käytössä ja voimassa kuin se tällä hetkellä on, Tervahauta sanoi Ylelle.

Ei välttämättä kyse on-off-tilanteesta

Koronapassin laittamista jäähylle on Tervahaudan mukaan mietitty THL:ssä. Hän sanoo, että asiasta on keskusteltu myös sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Asian pohdinta on edelleen käynnissä eri osapuolten kesken.

Tervahaudan mukaan kyse ei välttämättä olisi on–off-tilanteesta, jossa ainoa vaihtoehto olisi ottaa passi kokonaan pois käytöstä. Sen sijaan voisi olla myös välimuotoisia toimenpiteitä.

Tervahaudan mukaan pitää ottaa huomioon myös koronapassin muut vaikutukset. Passin vaatiminen on hänen mukaansa vaikuttanut lisäävän ihmisten halua ottaa ensimmäisiä ja toisia rokoteannoksia.

Tervahauta sanoo, ettei ole olemassa mitään aikataulua siihen, milloin koronapassi voitaisiin ottaa pois käytöstä. Hänen mukaansa viranomaiset seuraavat koko ajan tilannetta, muun muassa koronatartuntojen määriä ja sairaalahoidon kuormitusta.

– Missä ja milloin tällainen sitten työkalupakkiin tarvittaisiin, tilannetta arvioidaan koko ajan.