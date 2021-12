Aattohartaukseen voi osallistua Turussa myös ulkosalla – kynttilät valaisevat pian hautausmaat

Hautausmailla on joulun lähestyessa koittamassa muistojen ja valojen aika. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muistuttaa, että jos oman läheisen hauta sijaitsee pitkän matkan päässä, niin kynttilän voi tuoda muualle haudattujen muistopaikalle, joita on kaikilla Turun ja Kaarinan hautausmailla.

Lisäksi hautausmaalla käynnin lomassa voi esimerkiksi Turun hautausmaalla osallistua Ylösnousemuskappelin hartauteen myös kappelin edustalla tai piipahtaa Pyhän Katariinan kirkkoon voi laulamaan Enkeli taivaan aattopäivän lyhyessä hartaushetkessä.

Turun hautausmaalla muistopaikkana palvelee Menneitten sukupolvien muistomerkki pienellä aukiolla Vanhan hautausmaan keskellä. Katariinan hautausmaalla muistokivi ja Paattisilla maahan upotettu risti sijaitsevat sankarihautojen vieressä. Maarian kirkkomaalla muistopaikka on puolestaan pystytetty pääportin oikealle puolelle ja Maarian keskisellä hautausmaalla kappelin läheisyyteen. Kärsämäen hautausmaalla muistopaikka löytyy muistolehdon ja kappelin välistä.

Kakskerrassa muistopaikka on pääportilta vasemmalle ja Kuusiston hautausmaalla muistopaikaksi pystytetty valurautaristi on kirkon pääsisäänkäynnin edessä. Piikkiössä muistelupaikka on kalliotasanne kellotapulin puolella kirkkoa.

Muistolehtoihin ja muistopaikoille tuodaan paljon kynttilöitä. Jotta kynttilät eivät liian lähellä toisiaan roihahda palamaan yhdessä, ne on hyvä muistaa sijoittaa tarpeeksi kauas toisistaan. Lisäksi hautausmaiden parkkialueilla kannattaa varautua ruuhkaan. Joulunpyhinä autoilu hautausmaille on estetty kävelijöiden suuren määrän vuoksi.

Turun hautausmaan Ylösnousemuskappelin kello 15 alkavaan aattohartauteen voi tänä jouluna osallistua myös ulkosalla aistien samalla hautausmaan aattotunnelmaa. Henrikinseurakunta tuo Ylösnousemuskappelin edustalle äänentoiston. Koronarajoitusten vuoksi kappeliin sisälle mahtuu vain 70 henkilöä.

Katariinan hautausmaalla käynnin lomassa voi viettää pienen hetken suuren sanoman äärellä Pyhän Katariinan kirkon pienessä kymmenminuuttisessa aattohartaudessa, joita pidetään vartin välein jouluaattona kello 11–13.45. Pienessä jouluhetkessä kuullaan jouluevankeliumi sekä lauletaan Enkeli taivaan ja Maa on niin kaunis.

Ruotsinkielinen Musikandakt alkaa Ylösnousemuskappelissa kello 13.30 ja Kärsämäen hautausmaan siunauskappelissa on luvassa jouluhartaus kello 15. Jouluaatonhartaudet kirkoissa, joiden ympärillä on hautausmaa, alkavat Kakskerran ja Maarian kirkossa kello 14, Pyhän Katariinan kirkossa kello 14.30, Kakskerran kirkossa kello 15 ja Kuusiston, Maarian, Piikkiön ja Pyhän Katariinan kirkoissa kello 16. Muiden kirkkojen aattohartauksien ajat löytyvät verkosta turunseurakunnat.fi.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kaikkiin jouluhartauksiin otetaan sisään vain yksi kolmasosaa kirkkojen ja kappeleiden enimmäismäärästä. Lisäksi käytössä on käsidesi ja maskien käyttöä suositellaan vahvasti. Koronapassi ei koske uskonnollisia tilaisuuksia.

Maarian kirkkomaalla käydessä voi myös käydä katsomassa seimeä Maarian pappilan porttirakennuksessa tai Idän tietäjät -polulla pappilan puutarhassa.

Ympäristöystävällisin kynttiläkoriste haudalle on metallilyhty, jonka sisälle voi laittaa tavallisen kuorettoman kynttilän. Myös lasiseen hautakynttilään voi laittaa sisälle uuden kynttilän.

Joulun jälkeen kukkajätteet lajitellaan maatuvaan jätteeseen, hautakynttilöiden muovikuoret polttojätteeseen ja metallihatut metallinkeräykseen. Lasinen hautakynttilä kuuluu jätteenä polttojätteeseen. Rikkinäiset led-kynttilät tulee viedä sähkölaitteiden vastaanottopisteeseen ja niiden sormi- ja nappiparistot kaupan keräyspisteeseen.

Joulun kynttilöiden sammuttua partiolaiset järjestävät jälleen perinteiset kynttilänkeräystalkoot ja siistivät kuutta hautausmaata 29. joulukuuta.