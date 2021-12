Fintraffic ennakoi, että tänä jouluna matkoista tavanomaista useampi tehdään henkilöautoilla. Lisäksi osa jättää joulumatkansa myös kokonaan väliin koronatilanteen takia.

Menoliikenteen vilkkaimpien päivien ennakoidaan olevan 22.12. ja 23.12 ja paluuliikenteen 26.12.

– Perinteisiä Fintrafficin tieliikennekeskuksen joulunajan maantieliikenteen ennusteita on nyt vaikea antaa, sillä lyhyt joululoma sekä etenkin selkeästi heikentynyt pandemiatilanne pitää yhä useamman meistä kotosalla. Mikäli lähdet kuitenkin tien päälle, niin muistaa kannattaa pandemia-ajan suositukset eli turvaväli käyttöön liikenteen lisäksi esimerkiksi pitkien matkojen välipysähdyksiin, kertoo tiedotteessa Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Marika Saarenpää.

Omalla autolla liikuttaessa kannattaa myös kiinnittää erityistä huomiota matkan ennakkosuunnitteluun. Yksi osa ennakointia on perehtyä ennen matkalle lähtöä oman matkareitin liikennemääriin ja keliolosuhteisiin. Tilanteen voi katsoa Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta. Palvelusta löytyvät myös muun muassa kelikameroiden kuvat sekä sähköautojen latauspisteet ja kaasuautojen tankkausasemat.

Autoilu on lisääntynyt korona-aikana.

– Pandemia on muuttanut suomalaisten liikkumistottumuksia voimakkaasti. Henkilöautoilun osuus liikkumisesta on kasvanut selvästi pandemian alettua. Se vaikeuttaa liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja vähentää ihmisten terveyttä edistävää arkiliikuntaa, joka liittyy joukkoliikenteen käyttöön. Kun se on oman reitin ja aikataulujen kannalta mahdollista, joukkoliikenteen käyttäminen viranomaisten terveysturvallisuusohjeita noudattaen on myös joululiikenteessä vastuullinen valinta. On tärkeää, että meillä on käytössämme toimiva joukkoliikenne ja hyvät liikkumispalvelut vaihtoehtona henkilöautoilulle myös jatkossa, toteaa tiedotteessa liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Valtakunnallisen liikenteen suoritetilaston ennakkotietojen mukaan 90 prosenttia henkilöliikenteen kilometreistä kuljettiin Suomessa vuonna 2020 henkilöautolla. Vielä ennen pandemiaa henkilöautoilun markkinaosuus oli 84 prosenttia. Rautatieliikenteen markkinaosuus on alentunut 3,9 prosenttiin ja linja-autoliikenteen 3,6 prosenttiin. Kotimaan lentoliikenteen markkinaosuus henkilöliikenteen kilometreistä vuonna 2020 oli 0,4 prosenttia. Vuoden 2021 aikana joukkoliikenteen suosio on elpynyt, mutta on edelleen pandemiaa alemmalla tasolla.

Joulu on vilkasta aikaa myös junaliikenteessä. Fintraffic suosittelee noudattamaan liikennöitsijän ja viranomaisten terveysturvallisuusohjeita joulujunissa. Rautateillä liikenteen sujuvuuteen voivat vaikuttaa osaltaan myös talviset olosuhteet, erityisesti pöllyävä ja kinostava lumi sekä kova tuuli ja pakkanen.

– Fintrafficin raideliikenteenohjaus vastaa koko Suomen junaliikenteen turvallisesta kulusta myös joulun pyhinä. Keskuksissamme ohjataan liikennettä kaikkina vuorokauden aikoina. Olemme yhdessä VR:n ja Väyläviraston kanssa tehneet tiiviisti yhteistyötä talviolosuhteisiin varautumisessa, jotta junien täsmällisyys olisi mahdollisimman hyvä, toteaa Fintrafficin raideliikenteenohjauksen vt. toimitusjohtaja Sanna Järvenpää.

Ajantasaista tietoa saa esimerkiksi mobiilisti junalahdot.fi -palvelusta.

Liikenne vilkastuu myös ilmatilassa. Lentoliikenne Suomen ilmatilassa on ollut loppuvuodesta 2021 koko pandemia-ajan vilkkainta. Koko Suomen lentoliikenne marraskuussa oli noin 67 prosenttia vuoden 2019 liikenteestä ja koko vuoden osalta n. 45 prosenttia vuoden 2019 liikenteestä.

Suomen pohjoisille lentoasemille suuntautuva kansainvälinen joulun lentoliikenne on ollut selvästi edellisvuotta vilkkaampaa. Ainakin Kuusamon ja Kittilän osalta joululentojen määrässä jopa ylitetään vuoden 2019 liikenteen määrä. Muillakin pohjoisen lentoasemilla ollaan vuoden 2019 lukemissa. Kokonaisuudessaan charterliikenteen palautuminen joulusesonkina on ollut hyvin nopeaa.