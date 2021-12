Lainakatto pysyy 85 prosentissa, Finanssivalvonta suosittelee pankkeja pohtimaan pitkiä laina-aikoja erityisen tarkasti

Finanssivalvonta pitää asuntolainojen lainakaton 85 prosentissa. Se tarkoittaa, että lainanottajalla on oltava 15 prosenttia muuta rahoitusta kuin asuntolainaa.

Finanssivalvonnan johtokunta suosittelee lisäksi, että lainanantajat arvioivat huolellisesti lainanhakijoiden maksukyvyn. Fiva ennakoi mahdollista korkojen nousua ja sen vaikutuksia velanhoitokustannuksiin.

Fiva suosittelee myös pankeille pidättyväisyyttä tuloihin nähden suurten ja tavanomaista pidempien lainojen myöntämisessä. Niiden osuus on kasvanut viime vuosina, ja osa pankeista on myöntänyt jopa 30 vuoden lainoja. Asuntolainojen nostaminen on tänä vuonna jatkanut ennästymäistä nousuaan.