Tallink Siljan Megastar-matkustajalaiva hajosi lähdettyään Tallinnasta tänä aamuna

Tallink Siljan Megastar-matkustajalaiva on hajonnut tänä aamuna lähdettyään Tallinnan satamasta kohti Helsinkiä. Laiva joudutaan hinaamaan takaisin Tallinnaan, jonne sen on määrä saapua kello 11:een mennessä. Kyydissä on varustamon mukaan vajaat 400 matkustajaa.

Varustamon mukaan laivan automaatiojärjestelmässä ilmeni vikaa sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Tallinnasta Helsinkiin puoli kahdeksalta. Vian vuoksi kaikki Megastarin perjantain lähdöt joudutaan perumaan, varustamosta kerrotaan.