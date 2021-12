Uusia koronarokotusaikoja avattu Salossa – alle 12-vuotiaiden rokotukset käynnistyvät tammikuussa

Salon kaupunki tiedottaa, että aiemmin tällä viikolla tiedotettu puhelinajanvarausten ruuhka on saatu purettua ja uusia koronarokotusaikoja on avattu torstaista alkaen. Uusia rokotusaikoja on varattavissa kaikissa rokotusryhmissä.

Koronarokotusta varten varataan aika ensisijaisesti sähköisesti verkossa. Jos sähköistä ajanvarausta ei ole mahdollista käyttää, ajan voi varata myös puhelimitse numerosta 02 772 3605. Ajanvaraus on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8-14. Ajanvaraus toimii takaisinsoittojärjestelmällä.

Sähköisessä ajanvarauksessa voi varata, siirtää ja peruuttaa varattuja aikoja. Kolmas koronarokote vaatii ajanvarauksen. Aikaa ei ole mahdollista varata Saktan koronarokotuspisteellä.

Kaupunki muistuttaa, että varatulle ajalle ei kannata tulla yli 15 minuuttia etukäteen, jotta odotustilat eivät ruuhkaudu.

5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset aloitetaan Salossa 3. tammikuuta.

Ajanvaraus avataan huomenna perjantaina. Rokotusaika varataan ensisijaisesti sähköisesti. Ajanvarauksen lisätietokenttään tulee merkitä rokotteeseen oikeuttava riskitekijä.

Jos lapsi ei ole kykenevä päättämään hoidostaan itse, rokotuspäätökseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

