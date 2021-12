Kaarinan ja Paraisten välillä sijaitsevalle Kirjalansalmen sillalle on asennettu automaattivalvontakamerat suitsimaan ylinopeuksia. Sillalle on asetettu 50 km/h nopeusrajoitus sen kunnon turvaamiseksi siihen saakka, kunnes uusi silta on rakennettu. Ajonopeuksia on seurattu sillalla olevien nopeusnäyttötaulujen avulla. Nopeusnäyttötaulujen tietojen perusteella sillalla ajetaan jonkin verran ylinopeutta, ja suurin huoli kohdistuu raskaiden ajoneuvojen ylinopeuksiin. Näyttötaulujen keräämään tiedon perusteella noin 85 prosenttia autoilijoista noudattaa sillan nopeusrajoitusta. Ely-keskuksen mukaan kuitenkin huomattavan moni ajaa ylinopeutta. Automaattivalvontakameroiden lisäksi Kårlaxin alikulkukäytävään asennetaan raskaiden ajoneuvojen painoja mittaava laitteisto. Sen avulla seurataan raskaiden ajoneuvojen todellisia painoja. Ajonopeudella ja raskaiden ajoneuvojen massoilla ja etäisyyksillä on huomattava merkitys sillan rasitukselle.

Lisäksi raskaan liikenteen kuuluu pitää 60 m etäisyys muista ajoneuvoista, ja erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu. Kaikilla näillä toimenpiteillä on Ely-keskuksen mukaan huomattava merkitys sillan rasitukselle.

Raskaat ajoneuvot aiheuttavat suurimmat liikkeet sillan kannelle ja riipputangoille. Yksittäisen raskaan kuljetuksen (76 t) merkitys sillan liikkeille ja rasitukselle on suuri. Siksi erikoiskuljetusten massoja joudutaan rajoittamaan. Mikäli Kårlaxin alikulkukäytävään asennettu mittaus osoittaa toistuvasti raskaiden ajoneuvojen ylipainoa, Ely-keskus voi pyytää paikalle poliisin valvontaa raskaiden ajoneuvojen painojen tarkastamiseksi. Raskaiden ajoneuvojen massatietoa voidaan hyödyntää myös uuden sillan suunnittelussa.

Uuden sillan valmistumiseen kuluu vielä useita vuosia.