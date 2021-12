Pitkään pimeänä pysytteleviä joulukuun päiviä kirkastavat jouluvalot ilahduttavat ohikulkijoita. Pientaloalueilla katuvalot ovat tarpeettomia, kun pihapuut ja porraskaiteet on valaistu. Onko jollain Varsinais-Suomen kunnalla kaunis joulukuusi? Tai onko joku reipas kansalainen virittänyt valot pihansa korkeaan mäntyyn?

Kerrostaloissa voi olla alimmasta kerroksesta ylimpään asti parvekkeilla yhtenevät jouluvalot, toisaalla taas herttaisessa sekasotkussa kaikki mahdolliset valot.

Varsinais-Suomessa on ehkä myös pihapiiri, jonka jouluvalot ovat amerikkalaistyyppisesti erittäin runsaat. Talon ääriviivat on valaistu, valoeläimiä ja reki on nostettu autotallin katolle, puhallettu lumiukko on melkein talon korkuinen. Joulukoristelussa mielikuvituksen on annettu lentää, eikä valoissa ole säästelty.

Aiempaa merkittävästi vähemmän sähköä kuluttavien led-valojen yleistyminen on mahdollistanut sen, ettei valonauhojen määrässä ole enää välttämätöntä säästää.

Ota valaistuksesta tai koristelusta valokuva muistaen, ettei kuvissa saa näkyä ihmisiä ilman heidän lupaansa. Vaakakuva on meille pystykuvaa mieluisampi, mutta pystykuvakin käy.

Turun Sanomat julkaisee parhaat jouluvalokuvat joulun digilehdessä.

Lähetä kuvasi 22.12. mennessä osoitteeseen ts.kuva@ts.fi.