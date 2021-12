PRH nostaa vahingonkorvauskanteen Pohjola-Nordenin väärinkäytösjupakassa – säätiön sisäinen valvonta laiminlyöty täysin

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on maanantaina 13. joulukuuta päättänyt käyttää kanneoikeuttaan Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr:n entisiä hallituksen jäseniä vastaan. Säätiön entisen asiamiehen epäillään vuosien 2015-2021 aikana kavaltaneen säätiön varoja yhteensä 275 650 euroa. PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä.

PRH:n tekemän selvityksen perusteella säätiön hallinnon järjestäminen ja sisäinen valvonta on laiminlyöty lähes kokonaan, minkä seurauksena säätiölle on aiheutunut 275 650 euron vahinko. Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on huolimattomuudellaan aiheuttanut säätiölle.

Säätiö on ilmoittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle, ettei se aio nostaa vahingonkorvauskannetta. Näin ollen PRH:lla on toissijainen oikeus ajaa kannetta omissa nimissään säätiön hyväksi. Kanne on nostettava tämän vuoden loppuun mennessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kanne perustuu vain säätiön hallinnon järjestämisen ja sisäisen valvonnan laiminlyöntiin. PRH ei epäile säätiön entisiä hallituksen jäseniä mistään rikoksesta, eikä heidän epäillä hyötyneen entisen asiamiehen tekemistä epäillyistä kavalluksista.

Maaliskuussa Pohjola-Nordenin kemiönsaarelainen pääsihteeri siirrettiin sivuun työtehtävästään väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Toukokuussa hänen kerrottiin irtisanoutuneen. Helsingin poliisi ryhtyi heinäkuussa tutkimaan epäselvyyksiä epäiltynä törkeänä kavalluksena ja luottamusaseman väärinkäyttönä.