Turussa tehdään torstaina 16. joulukuuta huoltotöitä Helsinginkadun tunnelissa. Huoltotöitä tehdään kello 8.30–14.00.

Oikeanpuoleinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä Kalevanrampin ja Hämeensillan välisellä alueella.

Töistä on haittaa keskustaan päin ajettaessa. Hämeenrampille kääntyvien kaista on koko ajan käytössä normaalisti. Paikalla on myös liikenneopasteet.