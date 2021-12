Varsinais-Suomen väestönkasvu on nopeutunut huomattavasti koronapandemian aikana. Maakunnan asukasluku oli kasvanut lokakuun 2021 lopussa 2 700 asukkaalla lokakuuhun 2020 verrattuna, kun vuonna 2019 väestö kasvoi vain 760 asukkaalla. Luvut selviävät Varsinais-Suomen liiton Maakunnan tila -katsauksesta.

Väestönkasvun nopeutuminen johtuu katsauksen mukaan lisääntyneestä muuttovoitosta, sillä Varsinais-Suomen syntyvyys on huomattavasti kuolleisuutta pienempi. Muuttovoittoa maakuntaan tulee sekä ulkomailta että muista maakunnista.

– Varsinais-Suomen yhteenlaskettu muuttovoitto on kasvanut jo 3 200 uuteen asukkaaseen vuodessa, kertoo tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen Varsinais-Suomen liitosta tiedotteessa.

Suurin muutos maakunnan väestökehityksessä on kuitenkin väestönkasvun painopisteen siirtyminen Turusta kaupunkiseudun kehyskuntiin. Vaikka Turku on yhä maakunnan nopeimmin kasvava kunta, on Kaarina kirinyt Turun etumatkan lähes kokonaan kiinni. Myös Raision asukasluku on kääntynyt nopeaan kasvuun pitkään jatkuneen laskun jälkeen.

Muutokset Turun seudun väestökehityksessä johtuvat ennen kaikkea kuntien välisessä muuttoliikkeessä tapahtuneista muutoksista. Turun muuttovoitto muualta Suomesta on kääntynyt koronan aikana muuttotappioksi. Kehyskunnat puolestaan saavat yhä enemmän muuttovoittoa muista kunnista. Turun kasvu tuleekin tällä hetkellä yksinomaan maahanmuutosta.

– Turku ole kyennyt pääsemään kiinni vastaavaan väestönkasvuun kuin Tampere, mutta toisaalta Turun asema maan sisäisessä muuttoliikkeessä ei ole heikentynyt yhtä dramaattisesti kuin pääkaupunkiseudulla, Vasanen toteaa.