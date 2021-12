Göranin lounaalla nautitaan Turussa perinteisiä joulun makuja

Joululounas kuuluu monilla joulun ajan perinteisiin. Se näkyy lounasaikaan myös Aurajoen alajuoksulla, Kruununmakasiinin kiinteistössä sijaitsevassa ravintola Göranissa, jonka pöydät on varattu täyteen ja jouluherkkujen äärelle on jonoa.

Voiveljien pyörittämässä Göranissa on menossa kuudes vuosi, kun buffetpöydät täyttyvät joulunalusviikoilla joululounaasta. Ravintolapäällikkö Mikko Lemisen mukaan tarjolla on tänäkin vuonna perinteistä jouluruokaa. Alkupalapöydästä löytyy muun muassa salaatteja, rosollia, mätiä, palvattua kinkkua ja joulusinappia, oman leipomon joululimppua ja saaristolaisleipää sekä erilaisia kalaruokia: joulusilliä, sinappisilakkaa, yrttisilakkaa ja katajagraavattua kirjolohta.

– Joululounas on vuosien kehittelyn tulos. Teemme kaiken alusta asti itse, paitsi palvattu kinkku tulee Perniöstä. Luotamme perinteiseen jouluruokaan, jota asiakkaatkin odottavat ja toivovat.

Joka vuosi joulupöytään tehdään kuitenkin pieniä muutoksia. Esimerkiksi sillejä ja silakoita valmistetaan eri tavoin ja tuodaan uusia makuja.

– Jokaiselle löytyy varmasti jotain. Omia suosikkejani ovat linnunmaksaterriini ja kalkkunapatee, Leminen sanoo.

Runsaan ja monipuolisen alkupalapöydän lisäksi joululounaaseen kuuluvat pääruokapöydän lämpimät ruuat: lanttu-, porkkana- ja perunalaatikkoa, keitettyjä perunoita sekä kanelilla ja tähtianiksella maustettua porsaan poskea. Jälkiruokapöydässä on makeita herkkuja, kuten luumumoussea, suklaakakkua, vegaanista pekaanipähkinätorttua sekä joululeivonnaisia ja -makeisia.

Joululounasta on tarjolla myös viikonloppuisin. Arkisin joululounaan lisäksi on tarjolla keittolounas ja kotiruokalounas. Salaattikulhot ja lämminruoka-annokset tarjoillaan pöytiin.

Göranissa on joulun allakin vakioasiakkaiden suosimia teemapäiviä. Torstaisin on perinteinen hernekeitto- ja pannukakkupäivä sekä paistettua kalaa, perjantaisin on kalakeittoa.

– Pannukakku on monelle tärkeä juttu. Se laitetaan tarjolle, kun ensimmäiset asiakkaat tulevat ruokailemaan. Ja sen perään kysellään, jos se ei ilmesty heti tarjolle. Ennätys on seitsemän minuuttia lounaan alkamisesta.

Testattavaksi valikoitui joululounas. Yleensä vuoden ensimmäiset laatikot, rosollit ja joulukalat maistuvat aina parhaimmilta, ja niin tälläkin kertaa. Alkupalapöydän antimia oli niin runsaasti, että vaikka miten yritti valita lautaselle kaikkea vain vähän maisteltavaksi, lopputulos oli klassinen eli liian täysi joululautanen.

Tosin kylmiin ruokiin kannatti satsata, sillä ne olivat joululounaan parasta antia. Omiksi suosikeiksi nousivat katajagraavattu lohi, raikkaat salaatit, palvattu kinkku sinapin kera sekä uutena tuttavuutena linnunmaksaterriini.

Onneksi näiden jälkeen jäi tilaa maistaa myös laatikoita ja jälkiruokia. Jälkkäripöydän sitruunainen luumumousse ja hyvä kahvi kruunasivat jouluisen makunautinnon.

Jos haluaa nauttia useamman joululounaan ennen joulua, voi käydä maistelemassa esimerkiksi Smörin kolmen ruokalajin menun tai Gräddan joululounaan, joka koostuu alkuruokapöydästä, lämpimistä pääruuista ja jälkiruokapöydästä.

Jos taas kaipaa helpotusta omiin jouluvalmisteluihin ja haluaa loihtia joulupöytään herkkuja vähemmällä vaivalla, kannattaa muistaa Voiveljien Joulu kotiin -palvelu. Jouluherkkujen tilaaminen onnistuu vielä tänään torstaina 16.12. Voiveljien verkkokaupasta.

– Yhä useampi haluaa helpottaa jouluvalmisteluja hankkimalla ruuat tai ainakin osan ruuista valmiina. Monelle suositut Joulu kotiin -tuotteet ovat omassa juhlapöydässä jo perinne, Leminen sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.