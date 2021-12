Veneliikkeisiin kohdistui varkauksien sarja Kustavissa ja Taivassalossa – epäillyt aikoivat poistua maasta

Kustavissa ja Taivassalossa tehtiin useita varkauksia venealan yrityksiin syys-lokakuun aikana. Tekojen yhteydessä anastettiin muun muassa perämoottoreita, veneilytarvikkeita ja työkaluja. Varastetun omaisuuden yhteenlaskettu arvo on noin 200 000 euroa.

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi epäiltyjä törkeitä varkauksia koskevan esitutkinnan. Asia siirretään Länsi-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaan. Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna kolme henkilöä. Poliisi kertoo päässeensä epäiltyjen jäljille omien toimenpiteidensä ja tiedonhankintansa perusteella. Epäillyt otettiin kiinni lokakuussa, kun he olivat poistumassa maasta.

– Tässä tapauksessa kyse on niin sanotusta rajat ylittävästä, liikkuvasta rikollisuudesta, sanoo rikosylikomisario Juha Kainonen Lounais-Suomen poliisin tiedotteessa.

Esitutkinnan yhteydessä poliisi löysi pienen osan varastetusta omaisuudesta. Lisäksi epäiltyjen hallusta otettiin takavarikkoon joitakin tuhansia euroja käteistä rahaa, jonka epäillään olevan rikoksella saatua.

Lounais-Suomen poliisi muistuttaa, että veneisiin ja esimerkiksi perämoottoreihin voi kohdistua rikoksia myös sesongin ulkopuolella. Omaisuuden suojasta on syytä huolehtia myös talvisäilytyksen aikana.