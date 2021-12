Turkulainen digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuja tarjoava Sofokus vei voiton kansainvälisessä innovaatiokilpailussa. Yritys nappasi voiton Organisaatiot ja kulttuuri -sarjassa International Innovation Awards 2021 -kilpailussa. Kilpailun muita voittajia ovat muun muassa Vodafone Saksa, Dubain poliisilaitos ja MIT Hong Kong.

International Innovation Awards on kansainvälinen ohjelma, joka palkitsee merkittäviä keksintöjä ja kannustaa yrityksiä investoimaan innovointiin. Sofokuksen kehittämä Better Monday -tuote on asiantuntijayritysten tarpeisiin kehitetty kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin ja organisminohjauksen konsepti.

– Uskomme, että asiantuntijatyö on globaalissa murroksessa, ja työhyvinvointi on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä työnantajakuvan rakentamisessa. Kaikki lähtee ihmisistä, niin myös mallimme, Sofokuksen henkilöstöasioista vastaava Milla Heikkilä sanoo.