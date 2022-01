Kuka heistä on Vuoden turkulainen 2021? Anna äänesi nyt

Uusi vuosi ja uudet kujeet, mutta vielä on aika kääntää katseet viime vuoden puolelle.

Kuka turkulainen nosti viime vuonna Turkua myönteisessä valossa esiin tai vaikutti työllään myönteisesti Turun tunnettavuuteen?

On aika äänestää, kuka ansaitsee Vuoden turkulaisen tittelin. Valitse suosikkisi kahdeksan ehdokkaan joukosta tai anna äänesi omalle ehdokkaallesi.

Äänestää voi 20. tammikuuta asti osoitteessa ts.fi/vuodenturkulainen. Voittaja julkistetaan tammikuun lopulla.

Onko joku heistä vuoden turkulainen vai valikoituuko voittajaksi yllätysnimi?

Metsämarja Aittokoski

Lasten sisältöihin erikoistunut taiteilija ja luovan alan yrittäjä Metsämarja Aittokoski tunnetaan pienen lintuhahmon, Pikkulin, äitinä. Pikku Kakkosesta tuttu Pikkuli-animaatiosarja on myyty muun muassa Intiaan, Kiinaan ja Brasiliaan. Parhaillaan Aittokoski työstää uusia Pikkuli-kirjoja, levyä sekä tv- ja elokuvasisältöjä.

Metsämarja Aittokoski on asunut Turussa 25 vuotta, muttei silti oikein osaa kutsua itseään turkulaiseksi. Aittokosken suosikkiasia Turussa on kaupungin monipuolisuus. Hän pitää jokirannasta ja Ruissalosta, keskiaikaisista kirkoista ja Halistenkoskelta avautuvista rautakautisista muinaisalueista. Aittokosken suosikkeihin kuuluvat myös Turun monikulttuuriset lähiöt, kuten Halinen, jossa hän on itsekin asunut. Halisista Aittokoski kaipaa lasten vilinää ja eri kulttuurien lämpimiä kohtaamisia.

Ann-Christin Antell

Kirjastonhoitajana Turun kaupunginkirjastossa työskentelevä Ann-Christin Antell on tullut tunnetuksi historiallisesta Puuvillatehdas-kirjasarjasta, joka sijoittuu Turkuun. Sarjan ensimmäinen osa pysytteli julkaisunsa jälkeen useita kuukausia Suomen myydyimpien kotimaisten kirjojen joukossa ja se on edelleen yksi Vaski-kirjastojen varatuimmista teoksista.

Ann-Christin Antellin mielestä Turku on upea kulttuurihistoriallinen kaupunki, ja sen mielenkiintoista menneisyyttä hän on tehnyt kirjoissaan eläväksi. Antellin lempipaikka Turussa on kaupunginkirjasto ja erityisesti sen vanha osa Bibliotheca, jonka Pehr Fredric von Rettig lahjoitti kaupunkilaisille vuonna 1903. Kirjasto on tarjonnut turkulaisille vapaan pääsyn tietoon ja kirjallisuuteen jo lähes 120 vuotta. Sillä on suuri merkitys.

Khaled Azizi

Malmin kebab -ravintolaa yhdessä pikkuveljensä kanssa pyörittävä Khaled Azizi nousi varsinkin nuoren yleisön tietoon alkuvuodesta, kun hän halusi löytää uuden markkinointikanavan ravintolalleen. Azizi alkoi tehdä videoita yhteisöpalvelu TikTokiin.

Rohkean kokeilun seurauksena Malmin kebabista on tullut suosittu ravintola, jonne on tultu syömään Utsjoelta ja jopa ulkomailta saakka. Azizi on saanut lempinimen “Shokkiäijä” ja hänellä on seuraajia TikTokissa yli 160 000.

Khaled Azizi on kasvanut Turussa. Hän tuntee kaupungin hyvin ja kertoo, että Turku tulee aina olemaan osa hänen sydäntään. Suosikkipaikakseen kaupungissa Azizi nimeää kuntosalinsa, jossa hän on saanut aikaan elämänmuutoksen.

Lukas Hradecky

Turun Runosmäessä lapsuutensa viettänyt, Suomen jalkapallomaajoukkueen luottomaalivahti Lukas Hradecky teki Huuhkajien kanssa kesällä historiaa pelaamalla ensimmäistä kertaa EM-kisoissa. Hradecky oli tärkeässä roolissa myös syksyn MM-karsinnoissa. Viime aikoina hän on toiminut maajoukkueen kapteenina ja nykyisin hän pelaa Saksan Bundesliigaa Bayer Leverkusenin joukkueessa.

Hradeckyn menestyksestä kertoo myös se, että hänet valittiin viime tammikuussa Vuoden urheilijaksi ja loppuvuodesta Palloliitto palkitsi hänet vuoden pelaajana.

Lukas Hradecky on aloittanut jalkapalloilun Turun Nappulaliigassa. Hänen perheensä asuu edelleen Turussa ja Hradecky viettää kaupungissa lomansa. Sanavalmis Hradecky tunnetaan huumoristaan ja olutharrastuksestaan. Kotiseutunsa suosikkipaikoiksi Hradecky nimeää saariston ja jokirannan.

Joalin Loukamaa

20-vuotias artisti-malli-tubettaja Joalin Loukamaa on esitellyt syksyn 2021 ajan uutta kotikaupunkiaan Turkua videoilla yli 7 miljoonalle seuraajalleen sosiaalisen median eri kanavissa.

Kansainvälisestä Now United -popyhtyeestä tunnetuksi tullut Loukamaa on välittänyt Turku-kuvaa muun muassa Turun päivästä ja Kauppahallista sekä ajellut Förillä ja Funikulaarilla. Kaupungin kanssa toteutettavassa ”Becoming turkulainen”-yhteistyössä Loukamaa on myös tavannut paikallisia nuoria kouluissa ja harrastuksissa.

Somepersoona Joalin Loukamaan lempipaikkoja Turussa ovat Vartiovuoren Puisto & Aura Bilis, ja lempiasia Posankka.

Pete Poskiparta

Mentalisti Pete Poskiparta viihdyttää ihmisiä livenä ja etänä, Suomessa ja maailmalla lukemalla ajatuksia ja luomalla illuusioita. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja samoista aiheista.

Pete Poskiparta on Vuoden Taikuri 2014, kansainvälisen Dunninger Memorial Award 2019 -palkinnon voittaja sekä Suomen yrittäjien valitsema Vuoden yksinyrittäjä 2021.

Poskiparran lempipaikka Turussa on Veritas Stadion ja koko Kupittaan alue.

Alma Rajala

Nukketeatteritaiteilija ja ohjaaja Alma Rajala visioi Turkuun suurteoksen Huoneiden kirja, joka sykähdytti ihmisiä viime kesänä. Yli satapäisen taiteilijajoukon luoma immersiivinen teos muutti Turun Kivipainon ihmeelliseksi unimaailmaksi, jossa saattoi eksyä Saila Susiluodon runojen inspiroimiin huoneisiin.

Huoneiden kirjassa vapaat taiteilijat yhdistivät voimansa, ja Alma Rajala itsekin on vapaan kentän freelancer. Rajala on ollut mukana sekä ohjaajana että esiintyjänä useissa eri projekteissa, myös Turun ulkopuolella.

Rajalan lempipaikka Turussa on Manilla. Se on täynnä kiinnostavaa kulttuurielämää, kuten Aura of Puppets ja Tehdas Teatteri, mutta on myös rakennuksena kaunis ja sen pihalla kohtaa aina tuttuja. Rajala toivoo, että Rettigiin perustettavasta Taiteen talosta muodostuu hänen toinen lempipaikkansa.

Christina Salmivalli

Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli on tehnyt 30 vuotta lasten ja nuorten kaverisuhteisiin liittyvää tutkimusta. Keskeisimpänä aiheena on ollut koulukiusaaminen ja sen näyttöön perustuva ehkäisy.

Salmivallin ryhmän kehittämä KiVa Koulu -ohjelma on levinnyt laajasti maailmalle. Koulukiusaamisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tähtäävä ohjelma on käytössä Suomen lisäksi 20 maassa. Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia edistävää Opintokamu-kokonaisuutta puolestaan hyödynnetään laajasti lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Parhaillaan Salmivalli tutkii kaikkein haastavimpia kiusaamistapauksia ja muun muassa virtuaalitodellisuuteen perustuvia keinoja empatian herättämiseksi.

Christina Salmivalli pitää Turussa monipuolisista kulttuuri-, liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksista. Hänen lempipaikkoja ja asioita kaupungissa ovat muun muassa jokiranta ravintoloineen, pienet ja isommat teatterit, luistelumato, talviuintipaikat ja saariston läheisyys.

Vuoden turkulaisen äänestyksen järjestävät yhteistyössä Turun Sanomien kanssa Radio Auran Aallot, Yle Turku ja Turun kaupunki.